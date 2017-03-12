Чтобы народ валом валил: Александр Лукашенко о идее создания народного фильма

Новости Беларуси. На неделе в Большом театре представили работы, претендующие на Госпремию в области литературы, искусства и архитектуры.

Номинированы 8 проектов.

Среди них – спектакль «Седая легенда», произведения памяти знаменитого песняра Владимира Мулявина, цикл документальных фильмов о Великой Отечественной войне. С работами претендентов ознакомили и Президента. В ходе общения Александра Лукашенко с представителями искусства обсуждались и возможные будущие проекты.

Например, идея создания народного фильма.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотелось бы, чтобы мы уже сняли. Может быть, историческое, может быть, современное. Но такое, чтобы народ валом валил на это. И не сами для себя. Гридюшко посмотрит, Мясникович сделает вид, что ему нравится, я приду, посмотрю: вроде хорошо, раз все смотрят. А надо так, чтобы захватило и молодежь. Особенно молодежь.

В 2017 году это уже вторая встреча Президента с номинантами на Госпремии.

Предыдущая прошла в РНПЦ трансплантации органов и тканей, где собрались соискатели в области науки и техники. Формат позволяет оперативно на самом высоком уровне обсуждать проблемы и достижения в значимых сферах жизни белорусского общества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.