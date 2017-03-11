Кондитерская отрасль незаслуженно забыта: почему в Минске организовали CandyBattle

Новости Беларуси. Турнир кондитерского искусства – впервые в Минске. На одной площадке сладкие шедевры и кулинаров-любителей, и именитых шеф-поваров.

Всего 46 участников со всей страны.

О том, что для создания десертов надо обладать не только кулинарным мастерством, но и ювелирным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложно поверить, что эта композиция из металла, стекла и продуктов – свадебный торт. Более того, созданный не профессионалом, а любителем. Для Вероники выпечка лишь хобби, но вовлечено в него уже все семейство.

Вероника Сметанко, кулинар-любитель:

Нужно было много чего изготовить, особенно поддерживающую конструкцию. Благодаря моему мужу все полностью ручная работа. Он мне все сделал. Ну а оформление уже пошло за мной.

Он суровый снаружи и сладкий внутри. Виктория 4 дня создавала «Призрачного гонщика».

А до этого – долгие годы учебы, лекций, мастер-классов. Но сегодня она своей работой почти довольна.

Виктория Варивончик, кондитер-декоратор:

Просто захотелось сделать что-то более сложное, потому что обычный круглый торт мне уже не очень интересен. Хочется каких-то сложностей, их преодолеть. И преодолеть не просто так, а достойно.

В поисках нестандартной формы и нового содержания опытные кулинары находятся постоянно, в этом залог успеха.

Известный российский кондитер Ренат Агзамов сочетал несочетаемое, пока не нашел свой идеальный вкус.

Ренат Агзамов, кондитер:

Вы знаете, я использовал в своих тортах все. Даже чеснок, горчицу, васаби, я делал конфеты на основе пива. Я сделал много разных сочетаний вкусов, но стараюсь, когда большие праздники, не экспериментировать. Что касается свадеб, дней рождений – делаю более классические вкусы. Это малина, клубника, пломбир, мороженое. Стараюсь во вкусе достигать именно мороженого «пломбир» – это очень круто.

Самый тяжелый торт, который пришлось приготовить Ренату с командой, весил 12 тонн!

А это, соответственно, сотни килограммов продуктов. И с качеством здесь ошибиться никак нельзя.

Ренат Агзамов:

Я на самом деле обожаю готовить торты на белорусских продуктах. Фантастические, нереальные! В Москве ищу белорусские продукты. Особенно когда у нас VIP-заказы – это только белорусские продукты. Это феномен XXI века. Огромная честь и хвала вашим производителям за то, что они не испортили качество.

Организаторы мероприятия уверены, что у кондитерской отрасли страны большой потенциал. Но для профессионального роста многим мастерам приходится ездить в соседние страны, и это неправильно.

Ольга Картавицкая, руководитель проекта:

Мы считаем, что в Беларуси кондитерская отрасль незаслуженно забыта. Таких крупных, широкоформатных, я не побоюсь этого слова, мероприятий по кондитерке в Минске еще не проводилось. Мы решили восполнить этот пробел.

Победители кондитерского турнира будут объявлены в 9 номинациях. Среди них: лучший свадебный торт, 3D-торт, сахарные цветы и композиции из теста.