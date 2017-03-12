Публика очень помолодела: Анастасия Москвина о сцене и закулисье белорусской оперы
Новости Беларуси. На встрече с Президентом в Большом была и народная артистка Беларуси Анастасия Москвина. Поговорили с ней о белорусском искусстве, а также роли женщины в нем, в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасия, Вы признались, что для Вас постоянно звучит музыка. Что сейчас напеваете мысленно?
Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси:
Вы знаете, у меня сейчас звучит «Иоланта». Потому что в этом году исполняла ее в Москве, на открытии сезона Московской филармонии. Совсем недавно я узнала, что мы опять с этим проектом едем в Японию. Поэтому у меня сейчас звучит финал «Иоланты», «прими хвалу рабы смиренной», там такие есть слова.
В «Кармен» приходится петь по-французски, в «Голландце» – на немецком, в «Сивой легенде» – на белорусском. Это проще, или наоборот, двойная ответственность?
Когда ты поешь на языке своей земли, совершенно другая эмоция идет, энергетика, музыкальная фраза по-другому строится и посыл в зал идет более мощный. Сердцу не прикажешь, родной язык есть родной. Я очень люблю белорусский язык. И, конечно, великолепный сюжет в этой опере, треугольник или четырехугольник.
В общем, такая белорусская «Кармен».
Это и кусочек истории нашей Беларуси, наши традиции, и народное творчество, и шляхетство одновременно. Моя героиня – типичный представитель девушки «из народа».
Опера всегда считалась элитарным искусством. То, что такая белорусская классика приобретает современное оперное звучание, говорит о востребованности оперы в Беларуси?
Да. Публика очень помолодела, и этот спектакль очень современный.
Постановка нашего главного режиссера Михаила Панджавидзе. Это такой спектакль-экшн с боями, различными современными эффектами. Поэтому я думаю, что не только любителям традиционной оперы понравится этот спектакль, но и молодежи.
Италия – это сразу La Scala, Франция – Grand Opéra. Есть ли такие устойчивые ассоциации с Беларусью, ведь театр всегда играет роль культурной дипломатии?
Наша страна все чаще и чаще звучит во всех уголках планеты, и, конечно, визитная карточка – это «Большой театр Беларуси». Такая культурная политика, которая позволяет узнать о нашей стране, о наших людях, и, конечно, о нашем белорусском искусстве.
Насколько важна государственная поддержка в культуре? Ведь, наверное, в каждой стране по-разному. Где-то в свободное плавание отпускают, где-то на коммерческие рельсы пытаются поставить.
Очень важно, потому что искусство не может себя содержать. Требуются колоссальнейшие средства на декорации, на костюмы, на то, чтобы опера и балеты были зрелищными, богатыми. Это вид искусства, который требует вложения средств. Но одновременно и идет отдача.
Во время последнего визита Президента к нам было очень приятно, когда он сказал, что не будет жалеть денег на культуру.
Президент еще говорил о том, что хорошо бы снять в Беларуси хорошее, большое кино, на которое пошел бы зритель. Не просто для галочки, а которое на самом деле завоевало бы популярность. Что для Вас могло бы стать таким фильмом?
Столько потрясающих людей в сфере искусства, которые достойны именно такой, скажем, рекламы, в виде художественных, документальных фильмов о них. Это наша гордость. Я часто думаю: хорошо актерам, они снимаются в кино.
Их уже нет с нами, а мы через 50 лет смотрим на них, восхищаемся и думаем: «Как здорово!».
Современная закулисная жизнь театра, она интересная?
Людям кажется, что у артистов все как-то особенно все происходит. Но на самом деле у нас есть четкое разграничение жизни и сцены. В жизни мы жарим котлеты, ходим в магазин, ходим или ездим по улице – в общем, все как у обычных людей. Потом мы приходим, надеваем костюм XIX века, распеваемся, разогреваемся, выходим и превращаемся в настоящих звезд.
Интересно, можно проживать две жизни.
Сейчас много говорят о гендерном равенстве. В искусстве соблюдается эта пропорция мужчины и женщины?
На самом деле, конечно, у нас существует дефицит мужчин. Как и везде, наверное.
Мужчина в нашем традиционном понимании должен обеспечивать семью. Женщин, наверное, здесь все-таки больше. Тем более что это абсолютно в природе девочек: быть актрисой, красоваться перед зеркалом, с детства мечтать выступать на сцене, петь, играть. Сюда идут талантливые мужчины, которые любят искусство.
Замечательных Вам партий, будем ждать новых встреч на сцене. Спасибо!