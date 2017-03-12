Публика очень помолодела: Анастасия Москвина о сцене и закулисье белорусской оперы

Новости Беларуси. На встрече с Президентом в Большом была и народная артистка Беларуси Анастасия Москвина. Поговорили с ней о белорусском искусстве, а также роли женщины в нем, в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия, Вы признались, что для Вас постоянно звучит музыка. Что сейчас напеваете мысленно?

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси:

Вы знаете, у меня сейчас звучит «Иоланта». Потому что в этом году исполняла ее в Москве, на открытии сезона Московской филармонии. Совсем недавно я узнала, что мы опять с этим проектом едем в Японию. Поэтому у меня сейчас звучит финал «Иоланты», «прими хвалу рабы смиренной», там такие есть слова.

В «Кармен» приходится петь по-французски, в «Голландце» – на немецком, в «Сивой легенде» – на белорусском. Это проще, или наоборот, двойная ответственность?

Когда ты поешь на языке своей земли, совершенно другая эмоция идет, энергетика, музыкальная фраза по-другому строится и посыл в зал идет более мощный. Сердцу не прикажешь, родной язык есть родной. Я очень люблю белорусский язык. И, конечно, великолепный сюжет в этой опере, треугольник или четырехугольник.

В общем, такая белорусская «Кармен».

Это и кусочек истории нашей Беларуси, наши традиции, и народное творчество, и шляхетство одновременно. Моя героиня – типичный представитель девушки «из народа».