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Публика очень помолодела: Анастасия Москвина о сцене и закулисье белорусской оперы

12 марта 2017 18:20
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Новости Беларуси. На встрече с Президентом в Большом была и народная артистка Беларуси Анастасия Москвина. Поговорили с ней о белорусском искусстве, а также роли женщины в нем, в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия, Вы признались, что для Вас постоянно звучит музыка. Что сейчас напеваете мысленно?

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси:
Вы знаете, у меня сейчас звучит «Иоланта». Потому что в этом году исполняла ее в Москве, на открытии сезона Московской филармонии. Совсем недавно я узнала, что мы опять с этим проектом едем в Японию. Поэтому у меня сейчас звучит финал «Иоланты», «прими хвалу рабы смиренной», там такие есть слова.

В «Кармен» приходится петь по-французски, в «Голландце» – на немецком, в «Сивой легенде» – на белорусском. Это проще, или наоборот, двойная ответственность?

Когда ты поешь на языке своей земли, совершенно другая эмоция идет, энергетика, музыкальная фраза по-другому строится и посыл в зал идет более мощный. Сердцу не прикажешь, родной язык есть родной. Я очень люблю белорусский язык. И, конечно, великолепный сюжет в этой опере, треугольник или четырехугольник.

В общем, такая белорусская «Кармен».

Это и кусочек истории нашей Беларуси, наши традиции, и народное творчество, и шляхетство одновременно. Моя героиня – типичный представитель девушки «из народа».

Публика очень помолодела: Анастасия Москвина о сцене и закулисье белорусской оперы-1

Опера всегда считалась элитарным искусством. То, что такая белорусская классика приобретает современное оперное звучание, говорит о востребованности оперы в Беларуси?

Да. Публика очень помолодела, и этот спектакль очень современный.

Постановка нашего главного режиссера Михаила Панджавидзе. Это такой спектакль-экшн с боями, различными современными эффектами. Поэтому я думаю, что не только любителям традиционной оперы понравится этот спектакль, но и молодежи.

Италия – это сразу La Scala, Франция – Grand Opéra. Есть ли такие устойчивые ассоциации с Беларусью, ведь театр всегда играет роль культурной дипломатии?

Наша страна все чаще и чаще звучит во всех уголках планеты, и, конечно, визитная карточка – это «Большой театр Беларуси». Такая культурная политика, которая позволяет узнать о нашей стране, о наших людях, и, конечно, о нашем белорусском искусстве.

Насколько важна государственная поддержка в культуре? Ведь, наверное, в каждой стране по-разному. Где-то в свободное плавание отпускают, где-то на коммерческие рельсы пытаются поставить.

Очень важно, потому что искусство не может себя содержать. Требуются колоссальнейшие средства на декорации, на костюмы, на то, чтобы опера и балеты были зрелищными, богатыми. Это вид искусства, который требует вложения средств. Но одновременно и идет отдача.

Во время последнего визита Президента к нам было очень приятно, когда он сказал, что не будет жалеть денег на культуру.

Публика очень помолодела: Анастасия Москвина о сцене и закулисье белорусской оперы-4

Президент еще говорил о том, что хорошо бы снять в Беларуси хорошее, большое кино, на которое пошел бы зритель. Не просто для галочки, а которое на самом деле завоевало бы популярность. Что для Вас могло бы стать таким фильмом?

Столько потрясающих людей в сфере искусства, которые достойны именно такой, скажем, рекламы, в виде художественных, документальных фильмов о них. Это наша гордость. Я часто думаю: хорошо актерам, они снимаются в кино.

Их уже нет с нами, а мы через 50 лет смотрим на них, восхищаемся и думаем: «Как здорово!».

Современная закулисная жизнь театра, она интересная?

Людям кажется, что у артистов все как-то особенно все происходит. Но на самом деле у нас есть четкое разграничение жизни и сцены. В жизни мы жарим котлеты, ходим в магазин, ходим или ездим по улице – в общем, все как у обычных людей. Потом мы приходим, надеваем костюм XIX века, распеваемся, разогреваемся, выходим и превращаемся в настоящих звезд.

Интересно, можно проживать две жизни.

Сейчас много говорят о гендерном равенстве. В искусстве соблюдается эта пропорция мужчины и женщины?

На самом деле, конечно, у нас существует дефицит мужчин. Как и везде, наверное.

Мужчина в нашем традиционном понимании должен обеспечивать семью. Женщин, наверное, здесь все-таки больше. Тем более что это абсолютно в природе девочек: быть актрисой, красоваться перед зеркалом, с детства мечтать выступать на сцене, петь, играть. Сюда идут талантливые мужчины, которые любят искусство.

Замечательных Вам партий, будем ждать новых встреч  на сцене. Спасибо!

# Культура # Опера # Анастасия Москвина

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