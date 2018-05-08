Минская страничка. Мемориальный комплекс «Яма»

Из 2,5 миллионов белорусских граждан, погибших во время Великой Отечественной войны, более чем 800 тысяч были узниками гетто. Во время немецкой оккупации Юбилейная площадь, часть улиц Островского, Димитрова входили в границы еврейского гетто, где фашисты регулярно устраивали погромы. Самую крупную карательную акцию оккупанты провели в марте 1942 года. В течение трех дней к оврагу на окраине гетто приводили большими группами узников и безжалостно расстреливали их.

Анастасия Макеева, корреспондент СТВ:

2 марта 1942 было расстреляно около 5 тысяч евреев, включая 200 сирот и воспитателей из местного детского дома. Около 500 трупов варварски свалили в эту яму. О страшном времени сегодня молчит Мемориал жертвам гитлеровского геноцида – «Яма». Он находится на пересечении улиц Заславской и Мельникайте.