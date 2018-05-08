Минская страничка. Памятник Марату Казею

Улицы Минска хранят память о бессмертном подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Среди них – один из самых юных героев – Марат Казей.

В 12 лет вместе с мамой и сестрой он вступил в партизанский отряд и стал прославленным разведчиком штаба бригады имени К. Рокоссовского. Но родственников забрала война: маму убили немцы, а сестра с сильным обморожением ног была отправлена в московский госпиталь. Так, мальчик остался один, но боль только придала сил и храбрости отомстить врагам.

Анастасия Макеева, корреспондент СТВ:

11 мая 1944 года Марат Казей попал в окружение фашистов в Узденском районе. Расстреляв все патроны, он шагнул с гранатой в руке в гущу врагов и подорвал себя и гитлеровцев. Так погиб бравый пионер. Ему было всего 14 лет.