Минская страничка. Монумент «Площадь Победы»

Архитектор Георгий Заборский говорил, что памятник Победы он начал проектировать еще в 1942 году, потому что верил в победу! И в 1954 г. в центре тогда Круглой площади был установлен величественный памятник воинам Красной Армии и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 38-метровый гранитный обелиск увенчан орденом Победы. Четыре грани постамента обелиска оформлены бронзовыми горельефами от белорусских скульпторов: 9 мая 1945 года, партизаны Беларуси, Слава павшим героям и Советская Армия в годы Великой Отечественной войны – Селиханова. Четыре бронзовых венка символизируют четыре фронта и бойцов, освобождавших нашу республику от немецко-фашистских захватчиков.