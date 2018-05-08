8 мая в парке Победы выступит «Хор Турецкого»

Новости Беларуси. Беларусь готова к одному из главных праздников! Отмечать 73 годовщину Великой Победы в нашей стране будут по традиции масштабно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей республике запланировано множество праздничных, культурных, спортивных и других мероприятий. Торжества пройдут 8 мая в Минске. В 16:00 во Дворце Республики состоится праздничное собрание и концерт мастеров искусств Беларуси «Перекресток Победы». Для ветеранов прозвучат песни военных лет и произведения о войне, написанные современными авторами.