Минская страничка. Где в столице можно загадать желание?

Волшебное турне по Минску начнем с Лошицкого парка. За тенью огромных деревьев, кажется, скрываются тайны столетий и переплетаются судьбы династий. Одна из легенд – обручальный дуб на берегу реки Лоши. Анастасия Макеева, корреспондент СТВ:

У одного из представителей князей Друцких-Горских в XVI веке было три дочери, и, желая им крепкого семейного благополучия, он посадил в парке три символичных дуба. Так, к одному из них издавна приходили влюбленные пары, чтобы заключить счастливый союз, а также девушки, которые не могли выйти замуж, и дерево исполняло желания!

И хоть гроза в 2010 году оставила от чудодейственного дерева лишь этот сруб, народная тропа к нему не зарастает!

Закружиться в объятиях амуров и загадать желание возможно на берегу Свислочи. В сквере «Старостинская слобода» есть беседка с ангелами. Очаровательные купидоны смотрят в разные стороны света, так и норовят пробудить у минчан надежду! Анастасия Макеева:

Столичная традиция гласит – нужно стать по центру беседки, посмотреть на небо и загадать самое заветное желание!

Будете на Комаровке, не проходите мимо этой колоритной барыни! Харизматичную скульптуру создал Олег Куприянов. Подсыпьте торговке немного семечек, и успех в делах вам обеспечен!

А вот абитуриентам и студентам полезно прогуляться по набережной Свислочи. Памятник Александру Сергеевичу Пушкину, подаренный братской Москвой в 1999 году, стал настоящим спасением для гуманитариев! Анастасия Макеева:

Накануне экзамена будущим филологам и журналистам нужно побеседовать с великим поэтом, и тогда вдохновение принесет отличные результаты!

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