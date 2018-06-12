Наводнения, гамаки во дворах и самодельный телескоп: как жили на Немиге и Раковской в 60-70-ые

Своё название улица Раковская получила по одноимённой трассе, ведущей в город Раков.

Сегодня историческая застройка предместья спрятана от глаз туристов и прохожих 400-метровым жилым домом.

А когда-то улочка начиналась на месте этой пышной ивы. Здесь стоял родной дом Владимира Воложинского, в котором он родился и прожил до 1975 года, когда началась реконструкция Немиги, и родной дом снесли.

Здание было двухэтажным, каменным, XIX века постройки. В доме было печное отопление, и Владимир хорошо помнит, как его родители часто кололи дрова и складывали их в сараях.

Владимир Воложинский, заместитель директора Музея истории города Минска:

После реконструкции в доме были установлены титаны такого голубого цвета – большие баки, которые подогревались дровами. Через них шла тёплая вода нам, ещё позже установили газовые колонки. Окна дома выходили на церковь, на Немигу, из них вдали была видна площадь Свободы. Есть кадры, где наводнение на Немиге происходило.

Это где-то 1966-1967 год, фотографировал мой дед Иванов Николай Александрович. Кадры уникальные, хотя, в последние годы их уникальность несколько теряется. В том плане, что Немига регулярно подвергается наводнению. 6-ой дом славился своими жителями. Здесь жил директор детской библиотеки имени Островского Яков Борисович Мельцерзон, у которого учился лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов.

До реконструкции предместья библиотека находилась в этом доме, а после ее вынесли на улицу Пашкевич, за Оперный театр.

Внутри дворика двоюродная бабушка Владимира сделала чудесную клумбу, вокруг неё дети наворачивали круги на велосипедах, здесь же можно было покопаться в песочнице, а для взрослых установили беседку. Между двумя большими тополями натягивали гамак, а в выходные ставили волейбольную сетку и играли в бадминтон всем двором!

Владимир Воложинский:

Улица была замощена булыжником, позже проложили асфальт. Что интересно, движение по ней несколько раз менялось. Несколько раз было снизу вверх, то есть, отсюда в сторону Юбилейной площади, а несколько раз меняли на обратное. Запомнился один случай: как-то ночью проснулись от удара, оказалось, грузовик врезался в наш дом. Оказали первую помощь, водитель немножко разбился, кровь была, но жив. Было необычно такое ЧП.

Маленькие домики, узкие дворики, магазинчики… Такой Немига была в 70-ые годы. Она была довольно неприглядной, зато атмосферной для режиссеров. Именно в это время район запечатлели в фильме «Руины стреляют в упор».

Настоящим волшебником для всех детей был дедушка Владимира, Николай Александрович. Он мастерил модели танков Т-34 и Т-70, автомата Калашникова и даже глобус из папье-маше.

Через его самодельный телескоп дети наблюдали за звёздами и рассматривали здания на площади Свободы. А также запускали вместе воздушного змея и наполненные водородом воздушные шары. А без прогулок на Комсомольское озеро не обходилось ни одно лето, дедушка учил всех ребят плавать.

Владимир Воложинский:

Когда дома сносили, все жильцы переезжали в новые помещения, чистили свои сараи. И помню, как в одном из сараев нашли старую книгу, наверное, XIX века, по медицине. Там был расписан медицинский инструмент, показаны разрезы человеческого тела. Это нас заинтересовало. И в одном из сараев нашли большую гору старых открыток, иностранных и Российской империи. Некоторые из них достались мне. Я тогда собирал марки. И открытки с марками для меня были особой ценностью.

Добрые воспоминания из детства связаны и с семейным доктором, у которого был свой сад и росли очень вкусные груши, яблоки и ягоды. Без гостинцев не обходился ни один визит, детей это так радовало, что двоюродная бабушка решила посадить прямо во дворе на клумбе малину, ребятишки начинали есть её даже зелёной.

На Раковской, 17 действовала типография. Здесь печатали открытки, газеты, постоянно шумели машины, которые манили детей заглянуть внутрь. И любопытным школьникам предоставили такую возможность – провели экскурсии по самым интересным производствам Минска. Так, Владимир с одноклассниками побывали на игрушечной фабрике и 1-ом хлебозаводе, который оставил после себя послевкусие на долгие годы. Владимир Воложинский:

Запомнилось, прежде всего, огромными масштабами, в которых месилось тесто, как всё сливалось, перемешивалось, испекалось. Печи, жара. Но больше всего оставил впечатление вкус булочек, которыми нас угостили на выходе. Он мне до сих пор помнится.

А в этом колоритном краснокирпичном доме раньше было почтовое отделение связи и гастроном, куда приходили за продуктами. Раздобыть же свежую зелень и фрукты можно было на Юбилейном рынке, который находился дальше по улице с правой стороны. Не обходились прогулки без любимого кино.

Владимир Воложинский:

Здание исторически это – еврейское. В советские годы, в 60-70-ые здесь находился кинотеатр, это видно и на старых фотографиях.

Но в этом здании я не застал фильмов. Мы ходили в кинотеатр «Беларусь», который, по тем временам, был новый. Там запомнился фильм «Фантомас», конечно же – ходили по несколько раз смотреть. И очень интересные фильмы были про индейцев, с Гойко Митичем в главной роли. Это тоже было не отнять, тоже бегали очень часто. Сейчас эти воспоминания оживают, здесь можно пройти, недалеко есть кафе, можно вкусные булочки купить. Одно время, перед сносом на этом хлебозаводе был магазин «Горячий хлеб», который, по старинке, притягивал к себе этим запахом.