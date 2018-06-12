«Сложность хореографии: ты – не человечек, ты – игрушка». Исполнитель роли Петрушки о восстановленном балете в Минске

На сцене Большого театра Беларуси – суета.

Уже традиционный для начала июня фестиваль «Балетное лето» несколько дней назад открылся великолепным балетом «Петрушка» Николая Стравинского.

Владимир Рылатко, первый заместитель генерального директора Большого театра Беларуси:

Покажем несколько наших спектаклей. Классические и те, которые были поставлены в этом году. Это – «Орр и Ора» и «Спартак», который был у нас возобновлён в этом году. «Корсар» – будет одним из интересных премьерных показов с блестящими исполнителями. Там надо смотреть Лабухина, потому что это, пожалуй, лучший на территории бывшего Советского Союза исполнитель именно «Корсара». А значит, считайте, в мире. Потому что балет у нас, мне кажется, самый лучший. И завершим 13 июня большим гала-концертом, в котором соберутся «звёзды» из разных театров. Это и Лондон – Королевская опера, Берлинская, Дрезденская, Эстонская, Варшавская, Большой театр. Ну, в общем, будем много.

На сцене с артистами – неподражаемый Андрис Лиепа. Именно в его постановке «Петрушка» появится на сцене Большого. Легендарный спектакль, премьера которого состоялась более 100 лет назад, на минской сцене появился именно таким, каким его видели на той самой, первой парижской премьере.

Андрис Лиепа, народный артист России, балетмейстер-постановщик балета «Петрушка»:

Это – одна из моих любимых постановок. Я сам в ней танцевал. С 1993 года уже сделано где-то 15 восстановлений. И я надеюсь, что наше здесь, в Минске будет одним из лучших. «Петрушка» Стравинского – это ярмарочные гулянья начала прошлого века.

Цыганки и городовые, купцы и приказчики. Роскошь и необычность спектакля когда-то потрясла искушённых парижан. Для зрителя 100 лет назад увидеть всё это на сцене – невиданное новаторство. Для зрителя сегодняшнего – это удивительная балетная классика.

Олег Еромкин, заслуженный артист Республики Беларусь:

Это настолько не то, чтобы забыто… «Русские сезоны» и Дягилев, и вот эти знаменитые спектакли – они были недостижимые. И, когда сказали, что у нас будут ставить «Петрушку» – это было очень интересно. Несмотря на простоту сюжета, «Петрушка» – постановка очень сложная. В первую очередь – для самих исполнителей.

Олег Еромкин:

Здесь вся сложность заключается именно не в исполнении каких-то трюков, как в большинстве спектаклей или как в спорте. А здесь сложность именно самой хореографии. И сложность перевоплощения из обычного человека в игрушку. И не просто эмоционально, но ещё и движения. Потому что большинство движений – не просто вытянуто ты танцуешь, ты – принц, тебе, вроде, удобно всё, плие, встал. А здесь ты должен показать, что ты – игрушка. То есть, ты – не человечек, ты – игрушка. Жемчужина «Русских сезонов» начала ХХ века, один из символов русского балета, легендарный «Петрушка» на сцене Большого театра Беларуси – премьера, которую стоит увидеть.