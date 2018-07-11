Минская страничка. Где сохранились лучшие мозаики в столице?

Калейдоскоп, искусство мозаики известно еще со времен Древнего Востока и Античности. Огромные лики богов, сотканные из мелкой гальки разноцветных кусочков стекла, производили неизгладимое впечатление и словно возвышались над всеми.

В Минске же расцвет мозаики пришелся на 60-е – 70-е годы – время, когда в центре внимания был коммунизм, космос и трудолюбивый инженер. Так, на Старовиленской 131 можно увидеть пусть не древнегреческого, а советского бога.