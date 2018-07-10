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Белорусский участник детского конкурса «Витебск-2018» привёз несколько десятков льняных сумок в подарок другим конкурсантам

10 июля 2018 19:48
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Новости Беларуси. До официального открытия «Славянского базара в Витебске» остается два дня. Но город уже живет особой, ни с чем не сравнимой атмосферой фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский участник детского конкурса «Витебск-2018» привёз несколько десятков льняных сумок в подарок другим конкурсантам-1

Самое волнительное время началось для юных участников форума. Беларусь представляет Артем Скороль из Ошмян. Первый день детского музыкального конкурса вот-вот завершится. Результаты огласят 11 июля, по итогам двух выступлений. С новостями из фестивальной столицы корреспондент Анастасия Бут.

Белорусский участник детского конкурса «Витебск-2018» привёз несколько десятков льняных сумок в подарок другим конкурсантам-4

«Наш король – Артем Скороль» – пожалуй, такой лозунг будет два дня скандировать команда поддержки белорусского участника международного детского музыкального конкурса «Витебск-2018». Настроение боевое.

Белорусский участник детского конкурса «Витебск-2018» привёз несколько десятков льняных сумок в подарок другим конкурсантам-7

Артем Скороль, участник XVI Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2018» (Беларусь):
Пошел на соседнюю площадку, где мы обычно с друзьями играем. Там какие-то мальчики начали обижать девочек. Слава богу, фингала нет. Зато защитил девочек.

Белорусский участник детского конкурса «Витебск-2018» привёз несколько десятков льняных сумок в подарок другим конкурсантам-10

В Витебск Артем приехал с большой командой поддержки. А в багажнике родительской машины привез несколько десятков льняных сумок.

Белорусский участник детского конкурса «Витебск-2018» привёз несколько десятков льняных сумок в подарок другим конкурсантам-13

Это подарки новым друзьям и одновременно соперникам. Именные майки, кепки и белорусский зефир.

Белорусский участник детского конкурса «Витебск-2018» привёз несколько десятков льняных сумок в подарок другим конкурсантам-16

Светлана Скороль, мама участника XVI Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2018» (Беларусь):
Мы волнуемся всегда, волнуемся даже на репетициях. Но волнение стараемся не передать ребенку, чтобы это осталось в нашем семейном кругу.

Белорусский участник детского конкурса «Витебск-2018» привёз несколько десятков льняных сумок в подарок другим конкурсантам-19

Ирина Яхимович, тетя участника XVI Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2018» (Беларусь):
Мы решили сегодня все быть в одинаковых майках, в кепках. Надеемся на победу. Он у нас лучший.

Белорусский участник детского конкурса «Витебск-2018» привёз несколько десятков льняных сумок в подарок другим конкурсантам-22

В детском конкурсе принимают участие ребята из 20 стран мира. Своим талантом им предстоит растопить ледяное сердце Снежной королевы. Впервые за гран-при поборются представители Великобритании и Канады.

Белорусский участник детского конкурса «Витебск-2018» привёз несколько десятков льняных сумок в подарок другим конкурсантам-25

Абилкайыр Джумабай, участник XVI Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2018» (Казахстан):
Я познакомился с детьми из разных стран. Все очень интересно и здорово.

Белорусский участник детского конкурса «Витебск-2018» привёз несколько десятков льняных сумок в подарок другим конкурсантам-28

Эрик, участник XVI Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2018» (Великобритания):
Я приехал из Великобритании. В Беларуси впервые. И мне здесь очень нравится.

Белорусский участник детского конкурса «Витебск-2018» привёз несколько десятков льняных сумок в подарок другим конкурсантам-31

Имя победителя огласят уже 11 июля. Но! главную награду – Лиру – вручат на сцене Летнего амфитеатра 12 июля во время официального открытия фестиваля.

Белорусский участник детского конкурса «Витебск-2018» привёз несколько десятков льняных сумок в подарок другим конкурсантам-34

А пока же постепенно оживают витебские улочки. Торговые ряды и город мастеров растянутся в общей сложности на 10 километров.

Белорусский участник детского конкурса «Витебск-2018» привёз несколько десятков льняных сумок в подарок другим конкурсантам-37

Анастасия Бут, СТВ:
Тема малой родины прослеживается не только на фестивальных площадках. Художники, вдохновленные белорусскими природой и архитектурой, демонстрируют свои работы на «Витебском вернисаже». Здесь и любимый город Марка Шагала, и живописная Западная Двина, и такие милые сердцу деревушки.

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Артем Скороль # Светлана Скороль # Анастасия Бут # Фотофакт

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