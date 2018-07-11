Соскучились по украинским песням. Дни украинской культуры в Беларуси завершились грандиозным концертом в Гомеле

Новости Беларуси. Заключительный аккорд. Большим концертом в Гомеле завершились Дни украинской культуры в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект, у истоков создания которого были президенты двух стран, можно с уверенностью назвать успешным. Три выступления в столичном Дворце Республики, на фестивале в Александрии и, наконец, в приграничном Гомеле прошли с аншлагом. Это еще раз показывает, насколько близка белорусам культура соседей.

Ленара Османова, заслуженная артистка Украины:

Я ощутила теплоту, понимание и горящие глаза в зале. Танцевали все украинские песни. Видно, что соскучились, я бы даже сказала, по украинским песням.