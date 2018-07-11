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Соскучились по украинским песням. Дни украинской культуры в Беларуси завершились грандиозным концертом в Гомеле

11 июля 2018 07:11
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Новости Беларуси. Заключительный аккорд. Большим концертом в Гомеле завершились Дни украинской культуры в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соскучились по украинским песням. Дни украинской культуры в Беларуси завершились грандиозным концертом в Гомеле -1

Соскучились по украинским песням. Дни украинской культуры в Беларуси завершились грандиозным концертом в Гомеле -3

Проект, у истоков создания которого были президенты двух стран, можно с уверенностью назвать успешным. Три выступления в столичном Дворце Республики, на фестивале в Александрии и, наконец, в приграничном Гомеле прошли с аншлагом. Это еще раз показывает, насколько близка белорусам культура соседей.

Соскучились по украинским песням. Дни украинской культуры в Беларуси завершились грандиозным концертом в Гомеле -6

Ленара Османова, заслуженная артистка Украины:
Я ощутила теплоту, понимание и горящие глаза в зале. Танцевали все украинские песни. Видно, что соскучились, я бы даже сказала, по украинским песням.

Соскучились по украинским песням. Дни украинской культуры в Беларуси завершились грандиозным концертом в Гомеле -9

Тарас Силенко, заслуженный артист Украины:
Вельмі любім беларускую мову, беларускі фальклор, этнаграфію, гісторыю. Заўсёды, калі бываем на фестывалях, я шукаю, дзе браты-беларусы, каб з німі праспяваць, пагуторыць.

К слову, в Беларусь приехали такие гранды, как всемирно известный ансамбль имени Вирского, Тина Кароль, Олег Винник, Иво Бобул. Ответный культурный десант в Украину белорусские артисты планируют на 2019 год.

Соскучились по украинским песням. Дни украинской культуры в Беларуси завершились грандиозным концертом в Гомеле -12

# Беларусь-Украина # Культура # Ленара Османова # Тарас Силенко # Фотофакт

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