Минск, один из старейших городов Европы, по-молодецки отпраздновал свой 949-й День рождения

Новости Беларуси. Столица на неделе тоже была на высоте и в праздничных красках. Минск отметил свой День рождения (подробности). В субботу в центре на улицах с утра пахло драниками, а в парке экстремальных видов спорта в воздухе витал адреналин. Минск не только принарядился, но и преобразился.
Огонь. Вода. И нечто покруче медных труб. А как вы провели этот день города?
День рождения города, да и свой юбилей – вовсе не повод пропустить водные процедуры. Скорее, наоборот. Александре Ивановне – 90, и очередной заплыв она посвящает Минску.
А пока в адрес именинника звучали пожелания, в концертном зале Верхнего города произносили слова клятвы верности. И так друг за другом девять пар.
Сомнений нет. Особенно в том, что эта страница станет одной из самых важных в только что начатых книгах семейной жизни.
Сергей Григорович:
Приятно, что в нашем городе зародилась такая традиция – роспись в исторической части города. И очень приятно, что мы немного к этой истории приобщились.
Ольга Григорович:
Без ума от счастья. Люблю своего уже мужа. Всех с праздником города.
А вот так в культурную летопись столицы вписывается новый памятник. Драматург Дунин-Мартинкевич и композитор Монюшко. В этом тандеме была рождена первая белорусская опера. Они и сегодня, застывшие в бронзе, будто снова за сочинением классики.
Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:
Мы знаем музыку Станислава Монюшко, знаем сочинения Дунина-Мартинкевича. Но, то что это единое целое, что действительно первые оперы появились благодаря им, на этой земле и на белорусском языке, немаловажно.
От академической школы до самобытных мотивов.
День города – это день, который объединяет. В любви Минску признаются на разных языках, но поздравляют все-таки в унисон. «Віншуем, Мінск!»
Палитра этого дня буквально пестрит красками. Почти сотня мероприятий. Только возле Дворца спорта от музыкального марафона до силовых рекордов.
Кстати, о подарках. Вопреки традиции их дарит именинник. На сей раз повезло любителям экстрима. Тематическому парку тест-драйв устроили в первые минуты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И еще одна традиция – награждение лучших. 13 человек удостоились звания «Минчанин года» (детали награждения - здесь). Профессии у каждого разные, но знаменатель общий.
Олег Кондрашов, директор предприятия:
Тебе должно нравиться то, что ты делаешь. Вот и все.
949. По годам Минск – один из старейших городов Европы. Но разве это мешает оставаться вечно молодым в душе?