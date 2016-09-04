Минск, один из старейших городов Европы, по-молодецки отпраздновал свой 949-й День рождения

Новости Беларуси. Столица на неделе тоже была на высоте и в праздничных красках. Минск отметил свой День рождения (подробности). В субботу в центре на улицах с утра пахло драниками, а в парке экстремальных видов спорта в воздухе витал адреналин. Минск не только принарядился, но и преобразился.

Огонь. Вода. И нечто покруче медных труб. А как вы провели этот день города?

День рождения города, да и свой юбилей – вовсе не повод пропустить водные процедуры. Скорее, наоборот. Александре Ивановне – 90, и очередной заплыв она посвящает Минску.

А пока в адрес именинника звучали пожелания, в концертном зале Верхнего города произносили слова клятвы верности. И так друг за другом девять пар.

Сомнений нет. Особенно в том, что эта страница станет одной из самых важных в только что начатых книгах семейной жизни.

Сергей Григорович:

Приятно, что в нашем городе зародилась такая традиция – роспись в исторической части города. И очень приятно, что мы немного к этой истории приобщились.

Ольга Григорович:

Без ума от счастья. Люблю своего уже мужа. Всех с праздником города.

А вот так в культурную летопись столицы вписывается новый памятник. Драматург Дунин-Мартинкевич и композитор Монюшко. В этом тандеме была рождена первая белорусская опера. Они и сегодня, застывшие в бронзе, будто снова за сочинением классики.

Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:

Мы знаем музыку Станислава Монюшко, знаем сочинения Дунина-Мартинкевича. Но, то что это единое целое, что действительно первые оперы появились благодаря им, на этой земле и на белорусском языке, немаловажно.

От академической школы до самобытных мотивов.

День города – это день, который объединяет. В любви Минску признаются на разных языках, но поздравляют все-таки в унисон. «Віншуем, Мінск!»

Палитра этого дня буквально пестрит красками. Почти сотня мероприятий. Только возле Дворца спорта от музыкального марафона до силовых рекордов.

Кстати, о подарках. Вопреки традиции их дарит именинник. На сей раз повезло любителям экстрима. Тематическому парку тест-драйв устроили в первые минуты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И еще одна традиция – награждение лучших. 13 человек удостоились звания «Минчанин года» (детали награждения - здесь). Профессии у каждого разные, но знаменатель общий.

Олег Кондрашов, директор предприятия:

Тебе должно нравиться то, что ты делаешь. Вот и все.

949. По годам Минск – один из старейших городов Европы. Но разве это мешает оставаться вечно молодым в душе?