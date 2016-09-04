Видеофакт: праздничный салют в честь Дня города

Новости Беларуси. Яркий Финал Дня города! 15 минут назад у Дворца спорта завершилось музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу. Зрелище порадовало минчан множеством спецэффектов.

Из пяти пусковых точек на высоту от 3 до 200 м поочерёдно взлетали красочные залпы, преимущественно в цветах герба Минска, голубом и синем.

Небо раскрасили огни в виде падающих листьев, подсолнухов, хризантем и даже белорусской вышиванки. Кроме того, водную гладь на Свислочи дополнительно подсвечивали световые лазерные приборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.