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Видеофакт: праздничный салют в честь Дня города

04 сентября 2016 10:10
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Новости Беларуси. Яркий Финал Дня города! 15 минут назад у Дворца спорта завершилось музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу. Зрелище порадовало минчан множеством спецэффектов.

Из пяти пусковых точек на высоту от 3 до 200 м поочерёдно взлетали красочные залпы, преимущественно в цветах герба Минска, голубом и синем.

Небо раскрасили огни в виде падающих листьев, подсолнухов, хризантем и даже белорусской вышиванки. Кроме того, водную гладь на Свислочи дополнительно подсвечивали световые лазерные приборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # День города в Минске-2016

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