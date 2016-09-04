Школа фехтования XVI века, воины 10 эпох и битвы на мечах: рыцарский фестиваль прошел в Минске

Новости Беларуси. Школа фехтования XVI века, воины 10 эпох белорусской истории и битвы на мечах – сегодня Минск продолжил праздновать День города рыцарским фестивалем. Любой желающий продемонстрировать свою ловкость мог поупражняться в стрельбе из лука, а самые смелые устроили настоящую дуэль, к слову, совершенно безопасную.

А вот любителей экстрима научили обращаться с рапирой и шпагой. Также неподалеку развернулся своеобразный средневековый рынок – здесь у народных мастеров можно купить украшения из меха, глиняную посуду или арбалет. Все это под аккомпанемент музыки, которая была в моде много веков назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.