Минчанин года: 3 сентября наградили лучших профессионалов города

Новости Беларуси. В эти минуты в Большом театре оперы и балета чествуют жителей города, которые стали лучшими в своих профессиях. Почётного звания «Минчанин года» за большой личный вклад в развитие столицы

удостоены 13 человек.

Это представители абсолютно разных отраслей: врачи и учителя, сотрудники правоохранительных органов, управленцы и бизнесмены. Чем заслужили почётный статус и как проводят свои будни настоящие профессионалы – сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он живёт в ритме городской жизни на скорости 40 км/ч.

Вот уже 34 года Алексей Новиков каждое утро именно так начинает свой рабочий день. Опытный водитель троллейбуса «на линию» выходит, как правило, в час пик: с самого раннего утра именно он развозит минчан на работу.

За его спиной почти миллион километров по городским маршрутам.

Но сегодня мужчина уверяет: своё место за рулём не променял бы ни на одну другую профессию.

Алексей Новиков, водитель троллейбусного парка № 2:

Интересно работать, очень интересно! Сидишь, словно за телевизором. Смотришь, как люди ходят, смотришь, как они одеты, какая мода идёт. Люди спешат на работу, город просыпается. Очень интересно.

Отвечаешь за людей, которых везёшь. Движение очень большое, сложное сейчас. Внимание, внимание, внимание.

Галина Елинская – женщина, которая рушит привычные стереотипы. Именно под её началом раскрываются самые громкие городские преступления. Следствие, подчеркнёт она, – игра командная, а поэтому и высокую награду принимает не только на личный счёт.

В их службе не бывает выходных и праздничных дней.

Даже сегодня руководитель убойного отдела на торжественную церемонию выезжает не из дома, а из рабочего кабинета.

Галина Елинская, заместитель начальника следственного управления, начальник отдела по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску:

Конечно, ряд преступлений вызывает широкий общественный резонанс. Но пишут именно о случившемся, а он нашей работе не пишут. Каким трудом, каким путём мы добиваемся установления обстоятельств дела. Я вчера поблагодарила своих следователей на утреннем совещании, потому что я, как начальник отдела, полностью завишу от своих сотрудников. И они – полностью от меня.

Алексей Новиков и Галина Елинская 3 сентября в числе «лучших из лучших». Учителя и врачи, управленцы и бизнесмены. Всего 13 жителей столицы, которых выбирали их почти из 100 кандидатов.

За особый личный вклад в развитие города они удостоились звания «минчанин года».

Перед церемоний лауреаты заметно волнуются. А на вопрос о секрете успеха единодушно отвечают: главное – трудолюбие и желание изменить мир к лучшему. Причём начинать рекомендуют с себя.

Олег Седельник, директор центра информационных технологий Мингорисполкома:

Упорная работа, не бояться навстречу тому, что неизвестно, уверенность в результате, слаженная работа коллектива.

Олег Кондрашков, директор предприятия:

Работать нужно. И тебе должно нравится то, что ты делаешь. Вот и всё.

Почётное звание «Минчанин года» присваивается в столице с 2001 года. За это время его удостоены 203 жителя столицы.

Артём Цуран, начальник управления организационно-кадровой работы Мингорисполкома:

Это на самом деле лучшие представители в своей отрасли, которые внесли наибольший вклад в развитие города в течение этого года.

Признание заслуг на таком уровне, что называется, «дорогого стоит».

Но сами награжденные сбавлять обороты не собираются. Ведь из достижений и дел именно таких людей и складывается летопись современного Минска.