Минск на три дня окунется в атмосферу театрального карнавала: форум уличных театров стартует 6 мая

Новости Беларуси. Минск на три дня окунется в атмосферу театрального карнавала. 6 мая в Верхнем городе стартует форум уличных театров. Свои лучшие постановки покажут коллективы из Беларуси, Германии, Польши, России и Приднестровья. Откроет праздничную программу экспериментальный театр «Глаз», который этим вечером на площади Свободы покажет «Робинзонаду» по произведениям Данте, Дэфо и Турнье.

Всего за выходные зрители увидят более 20 представлений. Минчан ждут бесплатные интерактивные спектакли, хореографические постановки, клоунады, номера на ходулях. Ожидается, что фестиваль соберет около 100 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.