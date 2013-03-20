Михаил Мясникович: Работы по реконструкции объектов «Беларусьфильма» необходимо ускорить

Новости Беларуси. Работы по реконструкции объектов «Беларусьфильма» необходимо ускорить. Такое требование озвучил премьер-министр Михаил Мясникович 20 марта во время посещения киностудии. Этот объект взят под личный контроль главы правительства.

Первоначально планировалось, что проект будет реализован за счет средств инвесторов. Однако по разным причинам они не смогли участвовать в его выполнении. Принято решение завершать работу за счет бюджета.

Уже определены основные этапы реализации проекта. Он разделен на пять очередей. Первая предусматривает вынос автоцеха киностудии в Колодищи. В апреле вводятся две очереди вспомогательных цехов. И в 2012 году – два пусковых комплекса четвертой очереди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Сейчас все вопросы решены. Мы договорились, что буквально в марте будут уточнены графики производства работ и, исходя из этого, будет обеспечено ритмичное финансирование. Думаю, что в апреле по этому главному корпусу будут уже введены первые мощности и в октябре-ноябре 2013 года – последующие. Государство вкладывает такие огромные деньги сюда, мы вправе рассчитывать и на то, что коммерческая составляющая деятельности киностудии будет значительно выше, чем сегодня.

Ставка на молодых и талантливых.Их поддерживают не только за счет государственных бонусов, но и за собственные деньги. Ведь кадры в «кадре» и за кадром решают все.

Олег Сильванович, генеральный директор:

Мы планируем, что в отрасли минимум два дебютанта в год должны стартовать при помощи господдержки. Но если у нас будет складываться, мы будем запускать дебютантов и за собственный счет.

Изменения предстоят не только в творчестве, но и в материальной базе. Сейчас во всю идет реконструкция. Обновят главный корпус, построят новый производственный цех с современными павильонами, планируют оснастить все по последнему слову техники. Автоцех киностудии из центра Минска вынесут в Колодищи.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Реконструкция делается не ради реконструкции, а для того, чтобы увеличить количество фильмов, улучшить их художественное содержание, и чтобы появились те зрелищные моменты, спецэффекты, без которых современное кино невозможно.

За год на киностудии выпустили 7 художественных, 26 документальных и 9 анимационных фильмов. С введением новых мощностей на киностудии количественные показатели планируют увеличить как минимум вдвое.