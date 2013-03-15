Современная массовая литература: важна обложка, а внутри – «пипл схавает»?

С появлением компьютеров, телевизоров и прочих благ цивилизации люди стали читать меньше. Если говорить о Беларуси, тут литературная проблема стоит достаточно остро. Вроде и писатели есть, и книги издаются, а вот массового читателя у современной белорусской литературы сегодня нет. И это, увы, не придирчивое стороннее убеждение. Неужели нет у нас авторов, достойных внимания народных масс? Парадокс: слоган «Купляйце беларускае» в литературе не работает.

Наталья, вас сейчас часто называют в топе белорусских писателей. С чем связан этот успех?

Наталья Батракова, писатель, лидер среди современных прозаиков по количеству проданных книг в Беларуси:

Видимо, я удачно нашла нишу, которая была не занята, когда я начинала. Действительно, не было такого жанра, как большой городской роман. Не было такого многосюжетного романа, где бы рассматривалось множество судеб, не только главных героев, а также разные жизненные повороты.

Алексей Вараксин, частный издатель:

Белорусский рынок сейчас нуждается в художественной литературе современных белорусских авторов. Это очевидно. И, между прочим, библиотеки откликаются, и торги откликаются, и я бы не сказал, что белорусских авторов не покупают. Что касается нашего издательства, то оно очень специфично. Мы почти не занимаемся большими тиражами, мы занимаемся авторскими тиражами. Мы помогаем авторам, которые хотят в себя поверить, пытаются убедить окружающих в себе и заявиться на книжном рынке. Когда к нам приходит писатель, у нас есть два варианта: мы можем издать книгу за свой счет, а можем издать на коммерческой основе. Естественно, мы руководствуемся и стандартами, и здравым смыслом, и вкусом, присущим нашим редакторам или людям, которые работают над рукописью. Есть еще третий случай, когда кто-то – это может быть один человек или коллегиальное решение – просто верит в текст.

Какие же цели преследует государственное издательство?

Алесь Бадак, заместитель директора издательского дома «Звязда»:

Безумоўна, рэкламаваць лепшую літаратуру і дапамагаць маладым. Кнігі, якія выдае выдавецкі дом «Звязда», у вельмі малой колькасці паступаюць у кнігарні. Большасць тыражу ідзе ў бібліятэкі, ва ўстановы культуры і адукацыі. Нам гэта выгадна, і гэта выгадна бібліятэкам. Прычым тут няма такой, як некалі казалі, «абавязалаўкі», бо калі б яна была, то ніводная бібліятэка не вытрымала б такога наплыву літаратуры, колькі зараз выдаецца нават дзяржаўнымі выдавецтвамі. Увогуле, у нас вельмі цесныя кантакты з бібліятэкамі. Мы падтрымліваем сувязі з усімі рэгіёнамі, нават з самымі далёкімі ад Мінска. Безумоўна, мы ведаем, як чытаюць нашы кнігі і як чытаюць кнігі іншых выдавецтваў. І выдаць беларускамоўную кнігу тыражом тысяча экзэмпляраў за месяцаў 6-7 – гэта не праблема. І гэта гаворыць пра тое, што беларускамоўную кніжку чытаюць. Беларускамоўныя і рускамоўныя кнігі выходзяць амаль аднолькавымі тыражамі.

Люди посещают еще библиотеки или уже нет?

Елена Кубышкина, директор централизованной системы государственных публичных библиотек г. Минска:

Слухи о смерти библиотек сильно преувеличены – в библиотеки люди ходят. Говорят, что сегодняшнее общество нельзя сравнить с советским, которое было признано самым читающим или называло себя так. Но я скажу, что в библиотеке сейчас не меньше читателей, чем в советское время. Но интерес читающего человека может быть удовлетворен не только с помощью библиотеки, а еще с помощью величайшего достижения человечества – интернета.

Юрась Нераток, поэт, прозаик, член Союза писателей Беларуси и Союза российских писателей:

Скажам так: і выдаўцы, і бібліятэкары – гэта ўсё нашы сябры. Мы працуем на адну і тую ж справу. Аднак задача пісьменніка – не камерцыйны поспех, а задача больш кармічная, якая наканавана менавіта яму. І я б хацеў аддзяліць камерцыйную кампаненту і кампаненту самарэалізацыі. Справа ў тым, што ў чалавека адзін-два віды дзейнасці прыносяць прыбытак, а астатнія – гэта страты. Тое, што бярэ масавы чытач, - гэта адзін з бакоў. Аднак творчасць заключаецца ў тым, каб рухаць літаратуру наперад, знаходзіць тое, чаго ў літаратуры яшчэ не было.

Андрей Сметанин, писатель, поэт, председатель Международного творческого объединения детских авторов:

Я писать стал не так давно, и толчком послужила плохая книга одного российского издательства, которая вышла огромным тиражом. Там были «замечательные» стихи о том, как проходить металлодетектор в аэропорту, о том, как получить карточку в регистратуре. Это была большая книга для девочек и мальчиков. Все было написано на крайне низком литературном уровне, и это подтолкнуло меня начать писать, потому что я просто пришел в ужас. Принцип подобных книг такой: неважно, как вы напишете, важно, как называется книга и какая картинка, а внутри – «пипл схавает». И беда в том, что и белорусских издательств есть книги подобного уровня и качества.

Алексей Вараксин:

Безусловно, этот неприятный момент существует. Но хочу заметить, что детская литература не уходит с рынков и не переходит в интернет. Детская обучающая литература, которая качественная, которая соответствует времени, будет востребована всегда. Да, Маршак – это хорошо, это классика. Сейчас человек должен воспитываться уже на другом слоге, на другой семантике, на другом мышлении. И создатели, которые гонятся не только за прибылью, стараются идти в ногу со временем и пробуют новые интеллектуальные технологии.

Ольга, как вы для себя определяете грань между коммерческим началом и искусством?

Ольга Норина, поэт, публицист, литературный критик:

Если ты рожден для того, чтобы писать, ты будешь это делать. Прибыльно это или не прибыльно, но ты рожден для этого. Деньги приходят из любых источников. Если ты думаешь, как заработать, ты не заработаешь. А если ты думаешь о том, как реализовать себя, как делать то, что тебе интересно, и если это совпадает со спросом, то значит ты счастливый человек, ты абсолютно состоялся. Если ты не реализовал себя, если ты не делаешь то, что тебе нравится, никакие деньги не купят тебе счастье. У нас есть определенный процент пишущих людей, которые должны себя как-то реализовать. Есть люди, которые только пробуют себя на этом поприще. И, слава богу, у нас сейчас очень широкие возможности издаться либо в государственном, либо в частном издательстве. Человеку хочется посмотреть: надо ли это, как это пойдет и как на это реагируют другие. Ему нужен суд публики.

На поэзии можно заработать деньги?

Ольга Норина:

Сейчас не то время, когда поэзия собирает стадионы. Но если поэт хороший, то у него есть свой круг читателей, и люди обязательно проголосуют рублем за книгу, покупая ее, и новую книгу в том числе.

Какая реклама нужна литературе?

Алесь Бадак:

Калі гаварыць больш сур’ёзна пра неабходнасць рэкламы літаратуры, то варыянтаў вельмі шмат. Па-першае, гэта кіно, экранізацыя твораў. Па-другое, мультыплікацыя, калі мы гаворым пра дзіцячую літаратуру. Па-трэцяе, зарабляць грошы, пішучы словы для сучасных песень.

Наталья Батракова:

На начальном этапе это было то самое сарафанное радио, потому что такой рекламы практически не было. И иногда люди ждут годами, чтобы их произведение напечатали. Нужно дождаться выхода той книги, которая сделает тебе имя, а потом издательства начнут лихорадочно перепечатывать то, что было написано раньше, но не было замечено. Но можно пару слов сказать и о сарафанном радио. Я очень благодарна продавцам книжных магазинов, библиотекарям, которые, бывало, советовали людям, что почитать. И мне не раз говорили, что мою книгу купили именно потому, что порекомендовал продавец.

Андрей Сметанин:

Писателей, действительно, знают единицы. Даже если писатель выигрывает какой-то литературный конкурс, то он на этой почве все равно не становится знаменитым, как, к примеру, те же певцы: пару раз выступили и уже известны.

Юрась Нераток:

Быў такі цікавы выпадак. Невядомы пісьменнік выдаў кнігу апавяданняў, а потым змясціў у газеце, што ён, багаты і прыгожы чалавек, шукае сабе нявесту, якая падобна да гераіні яго кнігі. І ўсе яго кнігі раскупілі. Як ён з дзяўчатамі разабраўся, цяжка сказаць, але, напэўна, разабраўся.

Елена Михаленко:

Обычно по-настоящему талантливый человек очень скромный, а графоманы, наоборот, очень активны. Такая ситуация повторяется очень часто. Когда человек начинает очень активно себя продавать, думаешь: наверно, графоман.

Ольга Норина:

Талантливый писатель должен заниматься тем, для чего он рожден. Он должен реализовать свой талант. А остальная вся цепочка должна очень хорошо работать. А если ты рожден писать, то писать и будешь, а не на рынке торговать.