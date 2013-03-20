В борьбе за клиентов послевоенные советские парикмахеры выдавали себя за иностранцев

Новости Минска. В 1947 году в Париже состоялся первый мировой чемпионат по парикмахерскому искусству. А в Минске в это время только начинают открываться салоны красоты. Город оживает после Великой Отечественной войны.

Первая парикмахерская появилась на нынешней площади Независимости, напротив Дома правительства. Вторая - возле кинотеатра Победа, а следующая - на вокзале. Здания были деревянными, с печным отоплением и без воды. Но после войны жертвы на благо красоты считались сущей мелочью.

Елена Довгалюк, заведующая салоном красоты:

Особенно парикмахерское искусство пострадало после войны, потому что много хороших мастеров погибло. У нас были очень хорошие мастера, но, как говорится, довоенного времени. Клиенты отдавали предпочтение иностранным мастерам. Поэтому иногда наши хорошие мастера, которые сами выдумывали моду, прически новые, выдавали себя за иностранцев. Если Николай - то он назывался Николя.

Позже все парикмахерские объединили в артель «Чырвоная зорка», в 1960 году она стала называться конторой парикмахерских работ. А в 1972 было образовано объединение бытовых услуг.

В 1960 годы был открыт и первый минский салон красоты на нынешней улице Сурганова. Позже парикмахерская № 30 на современной улице Ленина была преобразована в салон «Мечта». Здесь работали лучшие мастера ножниц и расчески. К ним было не попасть. Клиенткам приходилось занимать очередь с 6 утра. Поток был неиссякаем. Парикмахеры порой убегали с работы в час ночи, и то, через окно. Условия для парикмахеров были достаточно скромными.

Елена Довгалюк, заведующая салоном красоты:

В 1960-1970 годы сложно было с парфюмерией. Лак мы делали сами. Мы брали столярный лак, разводили одеколоном, но зато он крепко держал эти прически, начесы наши.

Были сложности и с инструментом. Самодельные ножницы, железные расчески и бритвы - обычное явление тех времен.

В 1970 годы в Минске была открыта Республиканская лаборатория парикмахерского искусства. Художники-модельеры, основываясь на западных тенденциях и изучая модные направления по французским журналам, разрабатывали технологии стрижек и причесок для всей республики. Галина Доминиковна Смоляк стояла у истоков лаборатории. Среди ее известных клиентов - космонавт Петр Климук.

Галина Смоляк, директор салона красоты:

Мы внедряли собственные разработки под названиями, прически все были определенной длины: сзади столько, сбоку столько. Мы постоянно думали над названиями, чтобы это название связывалось с прической со стрижкой.

«Юлия», «Стиль», «Шик», «Октябрина» и «Бостон» - названия причесок, которые носили в советские времена минчанки, поражают своим разнообразием.

Галина Смоляк, директор салона красоты:

Вот асимметричная стрижка на основе химзавивки. Тогда очень модно было. Вот асимметрия на мне, но не все решались на эти стрижки. Некоторые не понимали. Думали, что, наверное, не достригли. Даже лично мне задавали вопрос: «А вы что, вторую сторону не достригли?»

Активно использовались букли и локоны. Модницы стриглись под волчицу.

Елена Довгалюк, заведующая салоном красоты:

Минчанки в те годы носили, в основном, конечно, стрижечки. Это была стрижечка «Сессон», «Гарсон», «Паж». В основном, были прически с сильным начесом. В семидесятые годы были такие прически, как «Бабетта».

А вот с подбором цвета было намного сложнее. Минчанки красились, в основном, в блондинок. Иногда в черный либо каштан.

Елена Довгалюк, заведующая салоном красоты:

Красили пергидролью, мы в аптеке брали, и аммиак у кондитеров. Жидкое мыло туда добавляли, и так красили мы.

Сегодня эти методы вызывают у всех улыбку и удивление. А у прекрасной половины – еще и понимание. Ведь во все времена женщины были готовы пойти на все, чтобы подчеркнуть свою красоту, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.