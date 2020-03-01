Михаил Финберг: белорусской эстраде не хватает знаний

Вадим Щеглов, ведущий СТВ : Национальный академический заслуженный оркестр Беларуси – это, своего рода, уникальный коллектив. А вот насколько вы себя чувствовали на этом конкурентном поле с момента создания Президентского оркестра.

Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе и оркестре, которым управляет, в программе «В людях» .

Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:

Вы знаете, для меня название не имеет значения. Важно то, что человек умеет. Но нужно – это первое у меня требование – образование. Но образование – не количество, а качество. Понимаете, чтобы быть дирижёром, надо окончить высшее образование, иметь слух.

Вадим Щеглов:

Чего сегодня не хватает белорусской эстраде?

Михаил Финберг:

Не хватает одного – знаний. Надо образование, в первую очередь.