Прямой эфир

Михаил Финберг: «Я первый, кто был на «Евровидении». С Филиппом Киркоровым»

28 февраля 2020 09:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы когда-то отметили в одном интервью, что найти исполнителя для того чтобы представлять страну на международных песенных конкурсах, крайне непросто.

Михаил Финберг: выбирать представителя Беларуси на «Евровидении» нужно на худсовете Минкультуры

Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:
Я первый, кто был на «Евровидении». С Филиппом Киркоровым и с Аллой Пугачёвой в Дублине на фестивале «Евровидение». Я приехал оттуда – представлял Россию там – никто меня в Беларуси не спросил, что такое «Евровидение», дайте пояснение. Никто, по сей день.

Михаил Финберг: «Я первый, кто был на «Евровидении». С Филиппом Киркоровым»-1

Михаил Финберг: «Я первый, кто был на «Евровидении». С Филиппом Киркоровым»-3

Михаил Финберг: «Я первый, кто был на «Евровидении». С Филиппом Киркоровым»-5

Также в интервью Михаил Финберг рассказал:

– что думает про белорусский музыкальный рынок и Тиму Белорусских

– о Попове, Кио и Мулявине

– как 8 раз поступал в музучилище

– как похоронил трёх братьев и почему живёт один

Смотрите 1 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Евровидение 2020. Нидерланды # Культура # Михаил Финберг

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы пригласили на отбор на «Евровидение-2020» мастера горлового пения из Якутии: «Я ознакомилась с песней, сразу – всё, это моё!»
27 февраля 2020 16:31

Белорусы пригласили на отбор на «Евровидение-2020» мастера горлового пения из Якутии: «Я ознакомилась с песней, сразу – всё, это моё!»

«Масленица – это один из тех двух моментов, когда нужно ритуально объесться». Что ещё нужно знать об этом празднике
27 февраля 2020 10:03

«Масленица – это один из тех двух моментов, когда нужно ритуально объесться». Что ещё нужно знать об этом празднике

Печку выложили по сюжетам Андерсена, а местную медовуху отправляли в Лондон. Показываем старинную усадьбу Умястовских
27 февраля 2020 09:34

Печку выложили по сюжетам Андерсена, а местную медовуху отправляли в Лондон. Показываем старинную усадьбу Умястовских