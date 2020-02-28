Михаил Финберг: «Я первый, кто был на «Евровидении». С Филиппом Киркоровым»

Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы когда-то отметили в одном интервью, что найти исполнителя для того чтобы представлять страну на международных песенных конкурсах, крайне непросто.

Михаил Финберг: выбирать представителя Беларуси на «Евровидении» нужно на худсовете Минкультуры

Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:

Я первый, кто был на «Евровидении». С Филиппом Киркоровым и с Аллой Пугачёвой в Дублине на фестивале «Евровидение». Я приехал оттуда – представлял Россию там – никто меня в Беларуси не спросил, что такое «Евровидение», дайте пояснение. Никто, по сей день.