«Масленица – это один из тех двух моментов, когда нужно ритуально объесться». Что ещё нужно знать об этом празднике

Не будет хлеба, будем печь блины. В Беларуси сейчас проходит Масленичная неделя. По традиции, последние 7 дней перед Великим постом не обходятся без развлечений и гуляний. Кстати, сжигание чучела и готовка блинов – это не все обряды Масленицы. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта – Полина Куранович и ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта – Алексей Друпов. Масленичная неделя делится на два периода. На какие? Полина Куранович, научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Считается, что у нас в Беларуси Масленица не такая уже и великая, обширная, как она празднуется в других странах. Масленица у нас начинается праздноваться с четверга по воскресенье.

Как нужно праздновать Масленицу? Алексей Друпов, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Масленица – это один из тех двух моментов, когда нужно ритуально объесться. Обязательно широкое и большое застолье, на котором собирается вся семья, без этого никак. Далее разные действия, гулянья, обряды, связанные со стимуляцией плодовитости человеческой, животной и растительной.

Раньше катались на качелях, на пони – все это имело определенный смысл. Чем выше на качелях подымешься, тем выше будет лён. Чем дальше на коне ты за деревню заедешь, тем выше и шире будет лён. Катались с горок, катались на всем, на чем можно было кататься. Конечно, не в такую зиму, как в этом году. В этом году можно заменить это все на катание на велосипедах, с горы на чем-нибудь скатиться. В то время у нас были наши белорусские самокаты, они назывались «прасніцы».

Как катались на качелях зимой, когда было холодно? Алексей Друпов:

Их вешали в сарае. Сарай – помещение большое, уже все помолотили, уже там лежит солома, зерно забрали. Крыша большая, конструкция балочная, за эти балки и вешали на веревках качели. Могли и на улице кататься, стационарные качели ставили. Все равно основное гулянье было на улице. Полина Куранович:

На Масленицу нужно ходить в гости на блины.

Какие есть рецепты масленичных блинов? Алексей Друпов:

Это обычные блины, но у нас в Беларуси были популярны гречневые блины. С пшеничной мукой мешалась гречневая, все это могли делать на закваске, чтобы они были пышными и в печи их запекали. Могли делать просто на молоке или на простокваше, аккуратно и быстро размешать, и испечь. Специфика гречневых блинов в том, что гречневая мука пригорает и прилипает, поэтому их довольно сложно делать. Про это даже была такая загадка: железный ток, поросячий перескок, гречневый трон. Железный ток – это сковорода, поросячий перескок – это подмазка из сала, которой смазывали, и гречневый трон – это непосредственно сам блин.

Как вы считаете, сегодня Масленица потеряла свой изначальный смысл? Полина Куранович:

К сожалению, она утратила свой смысл, но благодаря музеям, людям, которые готовят блины и празднуют по правилам: ходят в гости, поют масленичные песни, потому что любой обряд не обходился без этого традиционного пения. Это можно увидеть в нашем музее 29 февраля – это будет первый день. Там будет все по традиции: будет палится чучело, будем наведывать бабку-повитуху, будем петь и вешать колодки. Будет весело!