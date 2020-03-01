Финберг о своих музыкантах: «Мы работаем в чернобыльских зонах Беларуси. Ни разу никто не отпросился»

Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе и оркестре, которым управляет, в программе «В людях».

«Я бываю немножко вспыльчив». Михаил Финберг в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:

Мы работаем в чернобыльской зоне. Не в одной, а во всех чернобыльских зонах нашей Беларуси. Мы – единственный коллектив, который работает в этом. Что мне ещё можно сказать о наших музыкантах и, вообще, о музыке? Они все – ни разу никто не отпросился: «Разрешите, я не поеду».