Международный съезд славистов впервые пройдет в Беларуси и соберет более 600 ученых из 35 стран мира

Новости Беларуси. Важнейшее научное и культурное событие. Беларусь готовится принять Международный съезд славистов. Авторитетный форум пройдет в нашей стране впервые. Он стартует уже на следующей неделе и соберет более 600 ученых из 35 стран мира: Австралии, Бельгии, Болгарии, Германии, Израиля, Италии, Испании, Канады.

В рамках форума будет работать выставка славистической литературы, изданной за последние пять лет в разных странах. Все книги по традиции остаются в стране, где проводится съезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашанец, председатель Международного и Белорусского комитетов славистов, член-корреспондент НАН Беларуси:

На нашым з’езде значная ўвага будзе ўдзелена праблемам сучаснага развіцця славянскіх моў. Феноменам славянскай моўнай прасторы сёння з’яўляецца тое, што яна імкліва пашыраецца. Толькі ў апошнія 20 гадоў на карце свету паявіліся новые славянскія краіны. Акрамя таго, паявіліся і замацаваліся новыя славянскія літаратурныя мовы.