Международный православный молодежный фестиваль «Одигитрия» проходит в Витебской области

Новости Беларуси. Международный православный фестиваль «Одигитрия» проходит в Витебской области. В год 1025-летия Крещения Руси мероприятие особенно торжественно. Сотни верующих из Беларуси, России и Украины соревнуются в конкурсе православной песни и участвуют в мастер-классах звонарей.

Международный православный фестиваль «Одигитрия» в 11 раз встречает гостеприимная витебская земля. Место организаторы в свое время выбрали не случайно. Ведь северная столица Беларуси – это город церквей, а значит – край богатый на христианские традиции.

В лагере собрались свыше 300 человек из Беларуси, России и Украины. Люди живут в разных государствах, но верят: на небе Русь неделима. И открывают друг другу сердца, души и таланты.

Покровительницей фестиваля выбрана Одигитрия – Богоматерь-Путеводительница, чтобы она помогла верующим сплотиться. И, действительно, кто хоть однажды попал на витебский праздник, старается вернуться сюда снова.

Анастасия Маштакова, участница Международного молодежного православного фестиваля «Одигитрия» (Россия):

Это мой пятый фестиваль. Я и беременная сюда приезжала, и вот теперь, с ребенком. Так что это такой родной, дорогой и близкий сердцу фестиваль. Много друзей, крестный папа наш здесь.

Общение без границ, молитвы, братские хороводы, танцы древней Беларуси и народов мира, мастер-класс звонарей. Скучать участникам фестиваль уж точно некогда. Много внимания отдают конкурсу православной песни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Саввина, участница Международного молодежного православного фестиваля «Одигитрия» (Россия):

Мы поем в своем репертуаре и духовные стихи, и псалмы. И решили вот приехать на этот фестиваль, попробовать, что это, посмотреть на других.

Анастасия Медведюк, участница Международного молодежного православного фестиваля «Одигитрия» (Беларусь):

Мои родители уехали в Брест, потому что будет престольный праздник. Но здесь есть моя студия, я здесь не одна, мы здесь выступаем.

Членам жюри предстоит выбрать лучших вокалистов и коллективы. Лауреаты же примут участие в гала-концерте 3 июля.

Сергей Гребенников, председатель жюри конкурса православной песни:

Наш фестиваль, вот, в Витебске, «Одигитрия», особенный тем, что гала-концерт проходит в амфитеатре лучшей площадки Европы. То есть духовная православная песня выходит на большую сцену, на лучшую площадку Европы. Я думаю, как есть «Славянский базар», у них – свой базар, у нас как бы свой духовный диалог, тоже этот фестиваль, гала-концерт будут показывать по телевидению. И особенность, и назначение его – действительно православная миссия, чтобы люди приблизились к Богу, стали добрее, стали любить.

Завершится фестиваль Крестным ходом из Беларуси в Россию. Он начнется 5 августа в Витебске, закончится 9 августа в Смоленске. А на следующий день паломники примут участие в праздничных мероприятиях в честь Смоленской иконы Божьей Матери «Одигитрии».