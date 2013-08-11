В Музее истории Минска проходит выставка фотографий, посвященных белорусской столице начала 20 века

Новости Беларуси. Железнодорожный бум и развитие туризма в конце 19 века активизировали урбанистическое фотоискусство! Люди старались отправить своим родственникам фотокарточки с видами любимого города. Из Европы в Российскую империю и Минск. Центральные улицы Захарьевская и Губернаторская, ныне Независмости и Ленина, стали главными моделями для фотографов. По открыткам с гостиницей «Одесса» и «Европа» узнавали нашу столицу за рубежом!

Прогуляемся по брусчатке старых улочек в ретро-платьях и прокатимся на конке. Музей истории Минска отправляет в увлекательное путешествие по столице начала 20 века, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения на СТВ».

Более 50 уникальных кадров создают немую ленту города, которого уже нет! Только здесь можно побеседовать в литературно-артистическом общество на Подгорной и заглянуть на Полицейскую улицу. Известные открытки старого Минска ожили после авторской обработки Вадима Качана.

Юлия Ковалева, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Большинство снимков сделаны местными фотографами и отпечатаны в местных фотомастерских. Кроме архитектуры, фотографы запечатлели этнографическую составляющую города, мы видим горожан разных сословий, одетых по моде того времени, в соответствии со своим социальным статусом.

Надписи мест на иностранных языках и почтовые штемпели. Каждая из открыток – ценный документ по истории. Правда, узнать вести из Ляховки и других спальных районов невозможно. Выглядели они в начале 20 века непрезентабельно. В фотолетописи Минска центральные многолюдные улицы. На магистралях Захарьевской и Богадельной можно увидеть рядом конные повозки, конку и даже первые авто!

Юлия Ковалева:

Первый массовый вид общественного транспорта – это конка, она появилась в 1892 году. Конка представляет собой вагончик, который по рельсам тянули лошади. Транспорт пользовался популярностью, однако был небезопасным. Случались разного рода аварии, неоднократно сами вагончики сходили с рельс.

Из Минска старого в Минск новый! На соборной площади, ныне площадь свободы, век назад можно было встретить юных гимназистов и провести незабываемый шоппинг! В здании современного совета профсоюзов действовала мужская гимназия с физическим уклоном, но не забывали и о прекрасном! Уроки рисования и вокала проходили для всех горожан!

Знаменитый ансамбль былого гостиного двора на площади Свободы. Культурно-торговое сердце столицы на протяжении 400 лет. Лучшие лавки, ювелирные мастерские, фотоатаелье… Здесь можно было потеряться во времени, как и в современных гипермаркетах…

Юлия Ковалева:

Самым крупным комплексом был комплекс иезуитского костела с коллегиумом и школой. Костел сохранился до нашего времени. здание, которое видим от костела, это бывшая школа иезуитская , сейчас на этом месте белорусская гимназия-колледж при Белорусской академии музыки. На башенке часы, главные часы в городе вплоть до второй мировой войны, когда часы были уничтожены.

Интересно, что архитектурный наряд главных улиц состоял в основном из двух-трехэтажных каменных зданий. Первый же этаж всегда был нежилым и отдавался под аптеки, лавки, фотоателье. Ретро-снимки буквально пестрят именами частных владельцев. Купить в Минске прошлого века можно было все!

Сказали бы вы минчанину век назад о смартфонах и андроидах, вас бы наверняка сочли сумасшедшим! Новости дня тогда узнавали из «Минского листка», особенно популярна была культурная программа на вечер!

Так, на улице Захарьевской, ныне проспект Независимости, на месте известного столичного универсама находился электротеатр «Эденъ»! Здесь век назад на просмотр немых лент собирались минские киногурманы!

По соседству находился и минский губернский театр, ныне Купаловский. Реконструкция 2013 максимально приблизила архитектурный облик здания к проекту Караля Козловского 1890 года. А вот о спектаклях в драматическом театре имени Горького столичные жители в начале 20 века и не мечтали!

Юлия Ковалева:

Перед нами снимок минской хоральной синагоги начала 20 века, ведь до второй мировой войны еврейское население города составляло около 40 %. В настоящее время здесь расположен драматический театр имени Максима Горького. Это тоже здание, только значительно перестроенное и реконструированное.

Составим вместе приблизительный режим дня юной минчанки в начале прошлого века! 8-9 часов утра – молитва в гимназии.

К примеру, Женская мариинская гимназия на подгорной, современной карла маркса. Правда, учиться здесь могла только золотая молодежь. Цена за знания была очень высока.

Начало 20 века – эпоха ар-нуво и расцвет салонов мод. В Минске было немало швейных мастерских. Девушки не только выбирали шляпки и платья по фасонам из популярного тогда «Вестника моды», но и беседовали за чаепитием!

После уроков вечером – самое время отдохнуть в городском саду – ныне парк горького! Здесь находился замечательный велотрек и шапито!

Преображенская, Петропавловская, Богадельная – вдохновляться и изучать историю своего города можно бесконечно! В музее же истории Минска всего до 8 сентября, так что поспешите прокатиться на конке по столице столетней давности и открыть для себя Минск по-новому!