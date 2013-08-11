Выставка конфискованных произведений искусства открылась в Национальном историческом музее в Минске

Новости Беларуси. С таможенного контроля в экспозиционный зал. Конфискованные произведения искусства можно увидеть в Национальном историческом музее. Более трех сотен памятников культуры и истории имеют схожую судьбу: разными способами и в разные годы их незаконно пытались вывезти за границу. К слову, коллекция пополняется по сей день.

В рядах спасенных ценностей: монеты, изделия декоративно-прикладного искусства, посуда. Одна из наиболее интересных частей экспозиции — собрание икон 18-20 веков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Миранович, куратор выставки, научный сотрудник ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь»:

Сама выставка приехала из Бреста из музея «Спасенные художественные ценности». Благодаря оперативной работе таможенников, музейщиков, которые смогли оценить художественную или историческую стоимость этих экспонатов, они из небытия вернулись и заняли почетное место в стенах музея, в экспозициях.