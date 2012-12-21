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Выставка-конкурс декоративно-прикладных шедевров «Калядная зорка» открылась в Минске

21 декабря 2012 18:55
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Новости Беларуси. Праздник творчества. Выставка-конкурс «Калядная зорка» собирает юные таланты. Картины и сувениры, авторские куклы и мягкие игрушки, сказочные персонажи из соломы и пластика. В проекте представлено более 300 творческих работ со всех уголков страны. Авторы декоративно-прикладных шедевров – школьники от 8 до 16 лет.

Увидеть уникальные композиции юных умельцев можно в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. Продлится выставка до конца января, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Екатерина Кузьменко, заместитель директора УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи»:
Все работы замечательны, потому что и дети, и педагоги, под руководством которых эти работы здесь появились, я думаю, вложили свой позитив, свое настроение и, конечно, показали свой профессионализм.

# Выставки # Выставки в Минске

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