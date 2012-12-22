Конкурс «Мир профессий Союзного государства» в детских рисунках собрал 1 500 участников

Новости Беларуси. Мир профессий глазами детей. Сегодня в Минске подвели итоги конкурса, участниками которого стали более полутора тысяч ребят. Будущий род занятий они запечатлели в рисунках и инсталляциях.

Идея проекта зародилась благодаря книге белорусской поэтессы Натальи Игнатенко. Сейчас автор готовит переиздание, иллюстраторами в котором смогут стать сами юные читатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерия Омельчук, победитель конкурса «Мир профессий Союзного государства»:

Я читала книгу Натальи Игнатенко, чтобы выбрать себе профессию. Я хочу быть художником. Я люблю рисовать природу.

Наталья Игнатенко, поэтесса:

Очень интересно получилось, что в Минске заканчивается Год книги, а в Москве – Год профессии. И книга по профессиям сыграла ключевую роль в объединении двух государств. То, что я видела сегодня, меня поразило, потому что далеко не каждый взрослый сможет так сделать.