Замок в Несвиже за год посетили более полумиллиона туристов

Новости Могилева. Уходящий год для Несвижа был весьма насыщенным. Шляхетские балы, концерты, выставки - всего более полусотни крупных культурных событий. А наиболее значимым и долгожданным стало открытие после реставрации дворцово-паркового комплекса. За год город посетили более полумиллиона туристов. Напомним, Несвиж - третий город, который получил статус культурной столицы Беларуси. Ранее ими были Полоцк и Гомель.

Сергей Климов, директор ГУ «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»:

Поток туристов не спадает в течение полугода после открытия. У нас очень много планов, будет 3-4 международных проектов выставочных, будут по-прежнему концерты каждое воскресенье, как и сейчас, проходить, будет бал.

Для Могилева 2013 год пройдет под знаком культуры. Областной центр ранее уже был признан культурной столицей СНГ, а теперь почетное звание город получил и в Беларуси. Символическую эстафету Могилеву передал Несвиж.

Тадеуш Стружецкий, заместитель министра культуры Республики Беларусь:

У Могилева хорошая материально-техническая база, интересные музеи, центры культуры, большие концертные площадки. Я думаю, что этот потенциал будет обязательно использован.