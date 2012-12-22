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Замок в Несвиже за год посетили более полумиллиона туристов

22 декабря 2012 15:05
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Новости Могилева. Уходящий год для Несвижа был весьма насыщенным. Шляхетские балы, концерты, выставки - всего более полусотни крупных культурных событий. А наиболее значимым и долгожданным стало  открытие после реставрации дворцово-паркового комплекса. За год город посетили более полумиллиона туристов. Напомним, Несвиж - третий город, который получил статус культурной столицы Беларуси. Ранее ими были  Полоцк и Гомель.

Сергей Климов, директор ГУ «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»:
Поток туристов не спадает в течение полугода после открытия. У нас очень много планов, будет 3-4 международных проектов выставочных, будут по-прежнему концерты каждое воскресенье, как и сейчас, проходить, будет бал.

Для Могилева 2013 год пройдет под знаком культуры. Областной центр ранее уже был признан культурной столицей СНГ, а теперь почетное звание город получил и в Беларуси. Символическую эстафету Могилеву передал Несвиж.

Тадеуш Стружецкий, заместитель министра культуры Республики Беларусь:
У Могилева хорошая материально-техническая база, интересные музеи, центры культуры, большие концертные площадки. Я думаю, что этот потенциал будет обязательно использован.

# Культура # Достопримечательности Минской области # Достопримечательности Беларуси

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