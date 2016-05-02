Международный фестиваль славянских единоборств прошел в Гродно

Новости Беларуси. Рукопашные схватки и рыцарские турниры исключительно по средневековым правилам. В Гродно прошел международный фестиваль славянских единоборств. Местный Курган славы на время превратился в настоящее рыцарское ристалище.

Все сражения здесь с исторической точностью повторяют средневековые бои. Будь это рукопашная схватка или турнир на мечах. Причем кроме традиционных клинков, секир и арбалетов в сражениях воины используют, казалось бы, самые мирные орудия труда.

Алексей Черепанов, участник клуба славянских единоборств «Аридан» (Гродно):

Вот эти орудия больше на показательных выступлениях применяются. Это символизирует то, как раньше люди защищали себя. Не всегда где-то могли быть войска. А если враг нападал, то могли в качестве оружия использовать предметы, которыми обрабатывали землю, косили, то, что было под рукой.

Увлечение исторической реконструкцией, как оказалось, может быть делом семейным. Братья Шоть из Молодечно увлеклись шотландским средневековьем еще несколько лет назад. Провели большую исследовательскую работу, сами изготовили костюмы пехотинцев. Сейчас на рыцарские турниры приезжают одной большой семьей.

Александр Шоть, участник исторического клуба «Шотландская пехота» (Молодечно):

Меня всегда это влекло, с детства, то есть мне это нравилось. Я любил делать все оружие. Мне было не интересно пластмассовое. Я все любил сам.

Станислав Шоть, участник исторического клуба «Шотландская пехота» (Молодечно):

Меня привлекает тем, что можно биться, увлекаться.

Среди брутальных рыцарей не редко встречаются и девушки. При этом в бою они ничуть не уступают мужчинам. Маргарита Иванова исторической реконструкцией занимается уже больше 10 лет и за это время в совершенстве освоила стрельбу из лука.

Маргарита Иванова, руководитель исторического клуба «Свора» (Минск):

Исторически так сложилось, что когда мужчины уходили в походы, женщины оставались в замках в одиночестве. Им надо было, во-первых, чем-то заниматься, а во-вторых, им надо было самим защищать свой замок.

Гродненский средневековый фестиваль уже становится традиционным. В 2016 году в рыцарских турнирах приняло участие несколько десятков исторических клубов со всей Беларуси. А в следующем сезоне здесь ожидают гостей из России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.