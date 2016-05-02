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Шоу «Две звезды на СТВ»: «Игра», живой юмор и сбежавшая невеста – белорусские шлягеры прозвучат в эфире

02 мая 2016 09:24
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Танцы до кровавых мозолей, сломанные каблуки, слёзы по поводу и без. На телеканале СТВ продолжает свои выпуски вокальное шоу «Две звезды на СТВ». Сегодня в эфире прозвучат белорусские шлягеры. Вы услышите яркие, зажигательные и до мурашек трогательные хиты.

В образе сбежавшей невесты на сцену выйдет Ольга Бурлакова и её сценический жених Алексей Хлестов.

Певица Венера и ведущая СТВ Екатерина Забенько появятся на голубых экранах с песней «Игра». Девушки уже давно прослыли самыми стильными красотками проекта.

Пара Виктории Алешко и Алексея Кулешова постарается «захватить» музыкальных экспертов не только хорошим исполнением. Костюмы звёздного тандема наверняка повеселят жюри.

Всего за несколько недель телеведущие и профессиональные певцы стали поющими дуэтами. Сменили десятки образов и даже научились петь на иностранных языках.

Не пропустите третий выпуск «Две звезды на СТВ» сегодня в 20:15. Шоу обещает быть ярким!

# Культура # Звезды # Фотофакт # Ольга Бурлакова # Алексей Хлестов # Белорусские исполнители # Две звезды на СТВ

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