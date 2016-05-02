«Две звезды» по-белорусски: отечественные хиты исполнят 2 мая на третьем концерте проекта

Новости Беларуси. Премьера на телеканале СТВ. 2 мая в 20.15 в эфире третий концерт нового проекта «Две звезды». Несколько недель ведущие новостных и развлекательных программ учились вокальному мастерству. Их наставниками стали популярные артисты, которые не нуждаются в представлении. Всего 8 звездных пар и 4 эфира. Лучший дуэт выпуска выберет авторитетное жюри.

Шоу пересекло свой экватор, и до финального выпуска остается совсем немного. Победителя вокального проекта определит народное голосование.

А сегодня в эфире зазвучат белорусские хиты. Песни, которые, без преувеличения, знакомы каждому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.