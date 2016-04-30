Не актеры, а реконструкторы: полоцкий коллектив воссоздает историю языком пластики и боевых искусств

Новости Беларуси. В древнем Полоцке об истории заговорили одновременно на языке пластики и боевых искусств. Воссоздавать с точностью средневековые костюмы и использовать их в театральных постановках – идея местного коллектива «Полацкі зьвяз». На счету актеров-любителей уже несколько спектаклей. Теперь они готовятся к первым своим гастролям.

Кто к нему с мечом придет, тот мечом, а заодно и бревном получит. Так шутят коллеги по увлечению про Игоря Папко. Днем мужчина работает в котельной. Зато вечером превращается в настоящего рыцаря.

Игорь Папко, участник народного театра исторической реконструкции «Полацкi зьвяз»:

Весь потенциал не получается где-то использовать, который заложен в человеке. А есть возможность как-то проявить себя в другом ракурсе, в другом амплуа.

Игорю 45, и он самый старший участник театра исторической реконструкции. Самому младшему его коллеге – всего 10. Школьники, педагоги, студенты, художники, электрики… Увлечение по душе здесь нашли около 30 человек.

Сергей Петров, руководитель народного театра исторической реконструкции «Полацкi зьвяз»:

Мы хотим обратить внимание на то, чтобы люди изучали свою историю, чтобы они интересовались тем, чем, например, жили их предки на этой земле. Не смотреть на Запад, как там все хорошо. У нас тоже все великолепно.

В копилке полоцких реконструкторов уже 7 спектаклей. Все на историческую тематику. Слова в них излишни. Актеры хоть и любители, но «говорят» со зрителем профессионально - на языке жестов.

Сейчас «Полацкi зьвяз» активно репетирует свой новый пластический спектакль «Гражина» по одноимённой поэме Адама Мицкевича. Специально для него изготовили костюмы: точные копии женских и мужских одеяний 14-го века.

Екатерина Мясникова, участник народного театра исторической реконструкции «Полацкi зьвяз»:

Это платье пошито вручную – от начала и до конца. Даже все элементы учтены, которые исторически сложились. Это шерсть, нижняя часть платья – это лен. И на создание этого платья ушло несколько месяцев.

Павел Войтехович, участник народного театра исторической реконструкции «Полацкi зьвяз»:

Эта часть доспеха – бармица кольчужная. Она защищает в основном то, что не защищает шлем. Перчатки здесь с чешуйчатыми пальцами. Внутренняя часть не защищена, чтобы обеспечить подвижность.

Подвижны и сами полоцкие рыцари и дамы. Как реконструкторы, они участвуют во всевозможных исторических фестивалях Беларуси, Польши, Литвы, Латвии. А вот как актеры лишь начинают: впереди первые гастроли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.