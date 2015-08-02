Международный фестиваль православной молодежи «Одигитрия» собрал белорусов, россиян и украинцев под Витебском

Новости Беларуси. Театральные постановки, интерактивные игры, шоу мыльных пузырей и даже фаер-шоу. Фестиваль православной молодежи «Одигитрия» собрал под Витебском представителей Беларуси, России и Украины. В рамках форума проходят выступления творческих коллективов, мастер-классы, в том числе по лепке из глины, рисованию и игре на гитаре.

Аня в гостях у Ренаты бывала частенько. Сейчас девушка переехала в Минск, и встречи стали реже. Но она не забывает своих старых друзей. Каждый раз, будучи в Витебске, она старается пообщаться с ветеранами, малышами из детского дома, с людьми с ограниченными возможностями.

Анна Синькович, участник международного православного фестиваля «Одигитрия» (Беларусь):

Необходимо идти к этим людям и говорить, что они нужны. Хотя, общаясь с ними, с такими замечательными людьми, я понимаю, что это они мне нужны, больше чем я им. Поэтому стараешься быть полезным всегда и во всем.

Рената Рабковская:

У всех есть крестный папа, крестная мама. А у меня есть крестная мама и крестная сестра. Она моя крестная сестра.

Благодаря таким как Аня, у людей с ограниченными возможностями возможности не ограничены. Впрочем, как и у любого представителя поколения некст. Одни занимаются волонтерством, другие – творчеством, третьи поступают в университет. И многие из них встречаются в августе под Витебском.

Александр Ковалев, председатель отдела по делам молодежи Витебской епархии, председатель оргкомитета фестиваля «Одигитрия»:

Есть такое хорошее слово, современное, которое понимает молодежь – тусовка. Но у нас тусовка не в том смысле, чтобы слоняться, ничего не делая. Всегда очень высокий смысл и высокая идея этих мероприятий. Это единение братских славянских народов.

Молодежный православный лагерь «Одигитрия» сегодня объединил около 300 белорусов, россиян и украинцев. Покровительницей фестиваля выбрана Богоматерь-Путеводительница.

Анастасия Пахомова, участник международного православного фестиваля «Одигитрия» (Россия):

Действительно, помогает и духовно развиваться, и соединять наши народы – Украину, Беларусь и Россию. И радость приносит, вообще, участие в таком хорошем конкурсе.

Анастасия Дорожкина, участник международного православного фестиваля «Одигитрия» (Беларусь):

Атмосфера дружелюбная. И я считаю, что это действительно помогает объединяться народам и дружить.

Вячеслав Мозговой, участник международного православного фестиваля «Одигитрия» (Украина):

Связующая нить одна – это Господь. И именно он собрал всех на этом фестивале. Независимо от стран, городов съезжаются в это место из года в год.

В православном лагере границ не существует вовсе. Все – дети Божьи, все – молоды, пусть не по паспорту, а в душе, и все – едины.

Сергей Гребенников, председатель жюри конкурса православной песни (Россия):

Границы, все перегородки – они от человека. И они до Бога не доходят, физические границы. Конечно, если мы христиане, то мы едины во Христе. Любовь, это вера, это дружба. Лагерь называется «Дружба». И здесь чувствуется это единство по-настоящему.

Наталья Куприянова, член жюри конкурса православной песни, обладатель Гран-при 2005 года (Россия):

Я себе не представляю вообще лета без фестиваля «Одигитрия». Каждый год меня буквально в это время приглашают на другие фестивали, чтобы я поучаствовала, но я всем отказываю. Я жизнь не представляю, чтобы я не приехала сюда, на витебскую землю.

Конкурс православной песни (а это главное событие в программе фестиваля) собрал около сотни исполнителей. Жюри отобрало лучших. В понедельник вечером они выступят на гала-концерте в Летнем амфитеатре.

Завершится фестиваль Крестным ходом. Он начнется 5 августа в Витебске, а закончится 9 в Смоленске. После этого паломники поучаствуют в празднике в честь Смоленской иконы Божьей Матери «Одигитрии», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.