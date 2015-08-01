Ракутёвщина – одно из самых популярных туристических местечек Беларуси – отмечает 250-летие

Новости Беларуси. В одном из самых популярных туристических местечек Беларуси – Ракутёвщине – празднуют юбилей в 250 лет. И пир здесь, хоть и не на весь мир, но точно на всю деревню. Каждая улица презентует угощения собственного производства, ремесленники показывают свои творения, а гости участвуют в конкурсах и забавах.

В национальных нарядах, по-белорусски гостеприимно, с улыбкой и скатертью-самобранкой.

Никакие лазурные берега да горы Альпы не заменят, признаются местные, родной колорит. Сюда мечтают вернуться, еще не уехав.

Здесь одна большая семья. И если в пляс, так все. А тон задают председатель совета депутатов на пару с главой сельсовета.

Сельчане называют Ракутёвщину колыбелью великого поэта и прозаика, писавшего на белорусском, зная при этом с десяток других языков. Правда, Максим Богданович пробыл в этой деревне не более двух месяцев и лишь в 20 лет. Но, кажется, и деревья, и криница до сих пор помнят рифмы знаменитого земляка. А чистая вода в роднике как ничто другое отражает современную жизнь местности в 250-летний юбилей.

Торжество такое для этой дружной компании – уже семейная традиция, красный день в календаре. 2 детей, 3 внуков и 5 правнуков – внушительная группа поддержки 78-летней местной жительницы. Зинаида Андреевна здесь выросла и здесь же всю жизнь проработала на ферме. Говорит, лучше места для жизни и придумать сложно.

Да и любовь к земле этой привила и своим детям. Специально к юбилею дочка Тамара декламирует свое творение.

Юбилей как фестиваль. Здесь и концерт, и конкурсная программа. Так, каждая улица подготовила свое эксклюзивное меню, свои декорации. И свои забавы для отдыхающих. Вот рядом с улицей Центральной – Молодежная. И молодости да задору у них и вправду позавидуют многие.

Их улице лишь 18. А вот старшей ее жительнице – в три раза больше. Среди друзей и соседей у Анны Федоровны особая миссия – она один из главных идейных вдохновителей такого застолья. На скатерти-самобранке и соления, и капусточка квашенная, и колбаски домашние, и сальце с драничками, и пироги с соком березовым. Кстати, по итогам кулинарного испытания именно их команда заняла 1 место.

Более 200 сельчан живут в Ракутёвщине. При этом деревня эта с каждым годом становится все больше, а вот средний возраст жителей все моложе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Кисель, председатель Красносельского сельсовета:

Мы выделили за два года 16 новых участков под строительство. Когда приезжают люди выбирать участок, они говорят: «А, это Ракутёвщина». Это говорит о том, что на самом деле эта деревня знаменитая не только музеем Максима Богдановича, а своими жителями.

Виктор Неверович, председатель Молодечненского районного совета депутатов:

Сейчас у нас много остается в деревне. Техника у нас современная, условия труда в сельском хозяйстве тоже уже совсем другие.

Праздник в Ракутёвщине, должно быть, продлится до самого утра. В лучших традициях сельской жизни.