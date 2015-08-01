Брест празднует 996 День рождения: театральный интерактив, велопарад на шпильках и концерт

Новости Беларуси. Центр Бреста 1 августа превратился в масштабную театральную сцену. Уличные артисты в прямом смысле слова заполонили всю главную пешеходную улицу – Советскую. Так весело и с размахом областной центр празднует день города.

В 2015 году культурная столица Беларуси отмечает 996 лет со дня первого упоминания.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Не надо ждать 1000-летия. Надо сейчас максимально делать для того, чтобы наш город сталь более комфортным, уютным, еще более красивым. И то, что сегодня к нам на праздник города прибыло много делегаций, конечно, это здорово.

Буквально на каждом шагу зрителей поджидают завораживающие зрелища. Так, артисты из Гомеля предлагают брестчанам поиграть в «Шекспира». А один из минских театров устроит с горожанами интерактив. Самому талантливому самородку коллектив обещает организовать совместные гастроли.

На этом сюрпризы не закончились. Брестчане и гости города полюбовались велопарадом на шпильках.

Гуляния продлятся весь день. А вечером всех приглашают на грандиозный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.