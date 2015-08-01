Зачем в Брест приехал японский театр, девушки на шпильках ездили на велосипедах и как ожили улицы города?

Новости Беларуси. Центр Бреста 1 августа превратился в масштабную театральную сцену. Уличные артисты в прямом смысле слова заполонили всю главную пешеходную улицу – Советскую. Так весело и с размахом областной центр празднует день города.

В 2015 году культурная столица Беларуси отмечает 996 лет со дня первого упоминания.

Атмосфера праздника в Бресте ощущалась с самого утра. Еще до официального старта торжеств по городу прокатился необычный велопробег: более 200 прекрасных дам проехали на железных конях в платьях и на каблуках.

Пани Харына приехала в Брест из соседней Польши специально, чтобы поучаствовать в необычной акции.

Харына Керыла, участник велопробега (Польша):

Велосипед всегда ассоциировался со старыми временами. Если деревня, то велосипед, а если город, то машина. А тут получается, что женщина может быть красивой и на велосипеде. Не обязательно обувать спортивную обувь, чтобы поехать на работу. Это же здорово, красиво. Женщина всегда прекрасна.

Эпицентром праздничных гуляний стала главная пешеходная улица города, она превратилась в одну большую сцену под открытым небом. Форум уличных театров собрал более 200 актеров из 20 коллективов.

Это гримерка гостей издалека. За несколько минут до начала представления японские актеры накладывают грим и объясняют: важен буквально каждый мазок. Чтобы передать эмоции, перед каждым выходом на сцену макияж на лице пишут заново.

Мама Роза, основательница театра, признается: к выступлению на брестской земле относится с особенным трепетом.

Мама Роза, основатель театра (Япония):

Мы посетили 34 страны, но в Беларуси выступаем с особым волнением. Наше выступление – это своеобразная молитва. И мы хотим своим выступлением заставить людей задуматься о том, что мир – самая главная ценность.

Удивляли брестчан не только заморские гости. Скульпторы из Жлобина, например, всего за полчаса в привычный облик города внесли свои изменения – в прямом смысле оживили улицу.

Как и положено в День рождения, Брест принимал многочисленных гостей. 20 делегаций из восьми стран мира: Россия, Украина, Латвия, Литва, Словакия, Грузия, Польша, Франция.

Реза Салями, заместитель мэра Бреста (Франция):

Я очень рад побывать в этом городе. Я замечаю, как этот город растет и развивается. Я преклоняюсь перед брестчанами, которые потеряли свои жизни ради великой победы. Мы, европейцы, это очень ценим. Еще раз низкий поклон вашим людям.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Сегодня к нам на праздник города прибыло много делегаций. Конечно, это здорово. Здорово иметь много друзей, здорово с этими друзьями взаимодействовать экономически, по каким-то социальным проектам и так далее. И мне приятно в данной ситуации сказать, что наши партнерские отношения – это не просто декларация, это уже реальные экономические и социальные проекты.

На праздник были приглашены почетные гости. Среди них – министр культуры Беларуси, генеральный директор телеканала СТВ, депутаты, представители дипломатического корпуса.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Узрушаны заўсёды, калі прыязджаю ў Брэст. Тым больш, што ўжо не першы раз у гэтым годзе, таму што, нагадваю, Брэст – культурная сталіца Беларусі гэтага года. Я дзіўлюся і настрою тых, хто тут жыве, тых гасцей, якія сюды прыязджаюць. І, канешне, тое, што робіцца кожны дзень, кожны тыдзець, кожны месяц. Таму што гэта вельмі вялікая розніца: тое, што было ў пачатку гэтага года, зара, і тое, что будзе, на жаль, пры закрыцці, пры перадачы эстафеты культурнай сталіцы Беларусі напрыканцы гэтага года.

Буквально через несколько минут начнется самое ожидаемое событие праздника – первый в истории Бреста карнавал. Финальным аккордом Дня города станет грандиозный концерт звезд белорусской и российской эстрады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.