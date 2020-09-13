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«Меня не выбивает из колеи забытое слово». Нина Шарубина о подготовках к роли и импровизации на сцене

13 сентября 2020 18:37
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Новости Беларуси. Сюжет о виллисах (мстительных девушках-призраках) поклонникам Большого известен по балету «Жизель», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Впервые поставить оперу на прекрасную музыку Пуччини взялась белорусская прима Оксана Волкова. Это ее режиссерский дебют.

«Меня не выбивает из колеи забытое слово». Нина Шарубина о подготовках к роли и импровизации на сцене-1

Один из самых популярных дилетантских вопросов – как солисты поют на неродном итальянском? А для «Пер Гюнта» к этому сезону учили партии на норвежском.

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Народная артистка Беларуси Нина Шарубина уверяет, главное – мелодия, а если память на текст подведет, можно импровизировать. Певучий итальянский простит, благодарный зритель тоже.

«Меня не выбивает из колеи забытое слово». Нина Шарубина о подготовках к роли и импровизации на сцене-4

Нина Шарубина, народная артистка Беларуси, солистка оперы Большого театра Беларуси:
Что я сочиняла! Я спела до 32-й ноты все точно, но какой я текст пела итальянский... Если забыла слово, то меня это не выбивает. Я сочиняю.

За свою карьеру Нина Владимировна исполнила все главные партии в диапазоне драматического сопрано. В новом сезоне будет и ее блестящая «Леди Макбет», и творческий вечер в честь 20-летия на сцене. Пока артистка в поиске новых голосов для театра: руководит группой стажеров.

Нина Шарубина:
Говорят, что у нас много сопрано. Каждое сопрано – это индивидуум. Каждая певица хороша по-своему. Мы все очень разные: и внешне, и по голосу, и по темпераменту, и по психофизике. Не знаю по поводу конкуренции, но если ты хочешь работать в театре, то надо трудиться.

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«Меня не выбивает из колеи забытое слово». Нина Шарубина о подготовках к роли и импровизации на сцене-7

Все спектакли на этой неделе проходят с аншлагами. И-за пандемии новинки прошлого сезона многие зрители не успели посмотреть. Поэтому эта осень в Большом очень насыщенная.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Нина Шарубина # Оксана Волкова # Яна Шипко # Фотофакт

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