«Меня не выбивает из колеи забытое слово». Нина Шарубина о подготовках к роли и импровизации на сцене

Новости Беларуси. Сюжет о виллисах (мстительных девушках-призраках) поклонникам Большого известен по балету «Жизель», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Впервые поставить оперу на прекрасную музыку Пуччини взялась белорусская прима Оксана Волкова. Это ее режиссерский дебют.
Один из самых популярных дилетантских вопросов – как солисты поют на неродном итальянском? А для «Пер Гюнта» к этому сезону учили партии на норвежском.
«Нам очень радостно, что полные залы». В Большом театре Беларуси рассказали о премьерах осени
Народная артистка Беларуси Нина Шарубина уверяет, главное – мелодия, а если память на текст подведет, можно импровизировать. Певучий итальянский простит, благодарный зритель тоже.
Нина Шарубина, народная артистка Беларуси, солистка оперы Большого театра Беларуси:
Что я сочиняла! Я спела до 32-й ноты все точно, но какой я текст пела итальянский... Если забыла слово, то меня это не выбивает. Я сочиняю.
За свою карьеру Нина Владимировна исполнила все главные партии в диапазоне драматического сопрано. В новом сезоне будет и ее блестящая «Леди Макбет», и творческий вечер в честь 20-летия на сцене. Пока артистка в поиске новых голосов для театра: руководит группой стажеров.
Нина Шарубина:
Говорят, что у нас много сопрано. Каждое сопрано – это индивидуум. Каждая певица хороша по-своему. Мы все очень разные: и внешне, и по голосу, и по темпераменту, и по психофизике. Не знаю по поводу конкуренции, но если ты хочешь работать в театре, то надо трудиться.
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Все спектакли на этой неделе проходят с аншлагами. И-за пандемии новинки прошлого сезона многие зрители не успели посмотреть. Поэтому эта осень в Большом очень насыщенная.