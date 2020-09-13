«Меня не выбивает из колеи забытое слово». Нина Шарубина о подготовках к роли и импровизации на сцене

Один из самых популярных дилетантских вопросов – как солисты поют на неродном итальянском? А для «Пер Гюнта» к этому сезону учили партии на норвежском.

Нина Шарубина, народная артистка Беларуси, солистка оперы Большого театра Беларуси:

Что я сочиняла! Я спела до 32-й ноты все точно, но какой я текст пела итальянский... Если забыла слово, то меня это не выбивает. Я сочиняю.

За свою карьеру Нина Владимировна исполнила все главные партии в диапазоне драматического сопрано. В новом сезоне будет и ее блестящая «Леди Макбет», и творческий вечер в честь 20-летия на сцене. Пока артистка в поиске новых голосов для театра: руководит группой стажеров.

Нина Шарубина:

Говорят, что у нас много сопрано. Каждое сопрано – это индивидуум. Каждая певица хороша по-своему. Мы все очень разные: и внешне, и по голосу, и по темпераменту, и по психофизике. Не знаю по поводу конкуренции, но если ты хочешь работать в театре, то надо трудиться.

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