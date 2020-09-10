«Если нет красоты, то и искусства нет». В галерее Савицкого открылась выставка скульптора Анатолия Артимовича

Новости Беларуси. В художественной галерее Михаила Савицкого открылась выставка скульптора Анатолия Артимовича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Экспозиция приурочена к 80-летнему юбилею мастера, заслуженного деятеля искусств и лауреата Государственной премии Беларуси. Выставка называется «Избранное» и включает в себя лучшие произведения автора. В его скульптурах не только любовь к родной земле, но и вековая память, отраженная в монументальных работах, таких как Курган Славы или «Брестская крепость-герой».

Галина Ладисова, директор Музея истории города Минска:

Для нас это один из самых важных праздников, День города, который отмечается во вторые выходные сентября. По сути дела, мы открываем такой осенний сезон и этому празднику как раз посвящаем выставку одного из самых выдающихся художников, скульпторов.

Анатолий Артимович, скульптор, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Красота – это основа основ любого искусства. В музыке, в литературе, в живописи, в графике, в скульптуре. Если нет красоты, то и искусства нет.

Иван Миско, народный художник Беларуси:

Если поэт, писатель носит всегда в кармане записную книжку для того, чтобы первоначальные свои идеи выложить в этой записной книжке, я сегодня скульпторам хочу подарить пластилин, потому что пластилин – это тоже записная книжка, только эта идея уже делается в объеме.

Выставка в галерее Савицкого будет работать до 4 октября. В преддверии Дня города в столице организовано множество экспозиций.