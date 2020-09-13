«Нам очень радостно, что полные залы». В Большом театре Беларуси рассказали о премьерах осени

Новости Беларуси. Большой театр Беларуси – лицо Минска. И архитектурное, и культурное. Знаменитое здание Лангбарда, удивительным образом устоявшее во время войны, вот уже почтти 90 лет украшает город, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А репертуар и труппа Большого во многом синоним современной белорусской культуры. Наш балет и оперу знают и ценят далеко за пределами страны. На неделе на исторической и совсем недавно возрожденной сцене стартовал 88-й сезон. С репертуаром ознакомилась Яна Шипко. Творческий союз Эдварда Грига и Генрика Ибсена подарил миру историю авантюриста в погоне за богатством и удачей, о поиске себя и внутренней борьбе добра и зла.

Могли ли подумать создатели спектакля, что скандинавская мифология в основе сюжета далеко за пределами их родины 145 лет спустя будет так же вдохновлять постановщиков. Кстати, балет уже был в репертуаре Большого в 70-х. Новый «Пер Гюнт» – это мир мистики. 300 ярких костюмов и образы, живущие в своей оригинальной пластике. Партия Татьяны – едва ли не самая метафоричная. Она танцует одну из кривых дорог, уводя героя с истинного пути.

Татьяна Уласень, солистка балета Большого театра Беларуси:

Это какие-то инородные существа, не такие, как все, которые отличаются от всех. Они по образу и макияжу странные и страшные, у них резкая пластика. Я люблю характерные партии, потому что в них можно раскрыть себя. В еще одной премьерной постановке, но уже в опере, Татьяна – соблазнительная Сирена. Кульминация ее роли – пощечина главному герою. Мы приготовили зрителям целое «ожерелье премьер». Гендиректор Большого рассказал о новом театральном сезоне Татьяна Уласень:

Я вообще против насилия, но когда требует искусство, то можно изобразить на сцене.

Кстати, такой творческий синтез – отличительная черта обеих премьер нового сезона. Особое звучание балету придают оперные солисты, а опере добавляют грации артистки балета. И если Пер Гюнт, пусть и запоздало, оценит преданность любящей Сольвейг, концовка этой оперы куда печальнее. Роберто в финале «Виллисы. Фатум» будет ждать призрак возлюбленной. Потусторонний мир на сцене в зеркальных декорациях. Работа международной команды сценографов заслуживает особого внимания.

Этель Иошпа, художник-постановщик спектакля «Виллисы. Фатум» (Россия):

Основная важная фактура – это старое зеркало, портал в потусторонний мир. Еще были важны некоторые образы: сухие цветы – это образ женщины, хрупкого существа, которое рассыпается постепенно. Может, даже жизни в целом, которая была прекрасна и вдруг она рассыпается почему-то на отдельные лепестки-воспоминания.