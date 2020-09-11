Копыльский район готовится ко Дню письменности: здесь появилась остановка Алеся Адамовича

Новости Беларуси. Копыль готовится ко Дню письменности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже в 2021 году город станет ареной для торжеств и примет гостей со всей Беларуси. Копыльщина – родина Тишки Гартного, Кузьмы Чорного, Алеся Адамовича.

Район уже начинает приобретать праздничный вид. Так, автобусную остановку у деревни Конюхи оформили в честь знаменитого земляка Алеся Адамовича. Именно здесь появился на свет известный белорусский писатель, критик и сценарист.

На фоне – изображение писателя, карта Копыльщины с обозначенными на ней литературными местами, рядом – строки из книги писателя. Идея такого необычного арт-объекта принадлежит местным жителям.

Татьяна Корзун, жительница деревни К онюхи: Мы жыхары вёскі Канюхі. Прозвішча ў нас Корзун – такое ж самае прозвішча, як у галоўнай гераіні дылогіі «Партызаны» Алеся Адамовіча Ганны Корзун. Цікавімся мы творчасцю Алеся Адамовіча даўно. Мы былі ў Глушы на цырымоніі адкрыцця бюста Алеся Адамовіча. Нас настолькі ўразіла шчырае жаданне мясцовых жыхароў увекавечыць імя знакамітага земляка, што мы ўжо там вырашылі, што нам таксама трэба адкрыць прыпынак Адамовіча.

Организованы областной и районные штабы по проведению мероприятий. Во время праздника запланировано награждение победителей литературной премии, презентации книг и много тематических выставок.

Запланирована и программа обновления города. Это капитальный ремонт домов, обновление социальных зданий, благоустройство улиц. Также разработан уникальный видеопроект, где райцентр предстанет в новом облике.