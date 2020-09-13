Балерина Ирина Еромкина: «Когда складываются дуэты, техника, эмоции, я как артист испытываю эйфорию»
Новости Беларуси. Этой осенью Большой театр Беларуси особенно радует зрителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Балет «Анна Каренина» – прошлогодняя постановка, которая еще не примелькалась публике.
А высокую планку артистам задала молодой балетмейстер и экс-солистка Большого Ольга Костель.
Ирина Еромкина, народная артистка Беларуси, ведущая балерина Большого театра:
Когда складываются и дуэты, и техника, и эмоции, я как артист испытываю эйфорию. Наивысшие чувства от того, когда все получается. Это тот спектакль, в котором хватает всего. Нужны и техника, и выносливость, и умение танцевать с партнером, и актерское мастерство. Конечно, очень важно внутреннее духовное наполнение.
Юная звездочка спектакля – Никита Провалинский – исполнил партию сына Анны. Семилетнему артисту удалось прочувствовать образ, эпоху. И всю суть психологизма Толстого он готов передать одной фразой.
Никита Провалинский, исполнитель роли Серёжи Каренина:
Она поняла, что ее все не будут любить, потому что она выбрала не сына, а Вронского, она бросилась под поезд.
Мне все очень нравится. Когда ты танцуешь на сцене, чувствуешь адреналин, хочешь, чтобы не было ни одной ошибки. Ты танцуешь для своего удовольствия и для того, чтобы всем все понравилось.