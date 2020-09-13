Балерина Ирина Еромкина: «Когда складываются дуэты, техника, эмоции, я как артист испытываю эйфорию»

Новости Беларуси. Этой осенью Большой театр Беларуси особенно радует зрителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ирина Еромкина, народная артистка Беларуси, ведущая балерина Большого театра:

Когда складываются и дуэты, и техника, и эмоции, я как артист испытываю эйфорию. Наивысшие чувства от того, когда все получается. Это тот спектакль, в котором хватает всего. Нужны и техника, и выносливость, и умение танцевать с партнером, и актерское мастерство. Конечно, очень важно внутреннее духовное наполнение.

Юная звездочка спектакля – Никита Провалинский – исполнил партию сына Анны. Семилетнему артисту удалось прочувствовать образ, эпоху. И всю суть психологизма Толстого он готов передать одной фразой.