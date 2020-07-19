Родион Газманов о «Славянском базаре – 2020»: «Это возможность прикоснуться наконец к живому зрителю»

Новости Беларуси. Этот 29-й «Славянский базар» по праву может зваться уникальным. Фестиваль не закрыл свои двери, как сделали многие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Родион Газманов, певец:

Публика громкая, публика отзывчивая, очень искренняя – это тоже очень важно.

Кристина Федорович, корреспондент:

Что для вас «Славянский базар»?



Родион Газманов:

Это возможность встретиться с огромным количеством своих друзей и знакомых. Наконец-то артистов всех собрали в одном месте. И, конечно, еще раз после карантина это возможность прикоснуться наконец к живому зрителю. Это тоже важно.