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Родион Газманов о «Славянском базаре – 2020»: «Это возможность прикоснуться наконец к живому зрителю»

19 июля 2020 17:35
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Новости Беларуси. Этот 29-й «Славянский базар» по праву может зваться уникальным. Фестиваль не закрыл свои двери, как сделали многие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Родион Газманов о «Славянском базаре – 2020»: «Это возможность прикоснуться наконец к живому зрителю»-1

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Родион Газманов о «Славянском базаре – 2020»: «Это возможность прикоснуться наконец к живому зрителю»-4

Родион Газманов, певец:
Публика громкая, публика отзывчивая, очень искренняя – это тоже очень важно.

Кристина Федорович, корреспондент:
Что для вас «Славянский базар»?

Родион Газманов:
Это возможность встретиться с огромным количеством своих друзей и знакомых. Наконец-то артистов всех собрали в одном месте. И, конечно, еще раз после карантина это возможность прикоснуться наконец к живому зрителю. Это тоже важно.

# Славянский базар в Витебске-2020 # Культура # Родион Газманов # Фотофакт

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