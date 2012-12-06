Новости Минской области. Крупский мастер соломоплетения Любовь Антоневич презентует первую персональную выставку. Пока собрана половина коллекции. За зиму сокровищница должна пополниться новыми произведениями.

В экспозиции будут представлены лучшие работы. Значимая часть работ – цветочные композиции. Много внимания мастер уделила Крупскому краеведению: здесь и природа, и архитектура.

Кстати, Любовь неоднократно участвовала в многочисленных творческих конкурсах и фестивалях. Часть работ находится в частной коллекции., сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Любовь Антоневич, мастер соломоплетения (Крупский район):

Плету недавно. Тематика моих работ – природа, связанная с Крупским районом. Люблю плести цветы, моя любимая работа – «Аист», я плела ее с душой вместе со своим ребенком. Планы на будущее – создать свою выставку.