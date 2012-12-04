Белорусские специалисты обнаружили коллекцию ранее неизвестных портретов Радзивиллов

Новости Беларуси. Самое значимое событие в исследовании рода Радзивиллов за последние десятилетия. Специалисты Мирского замка обнаружили уникальные портреты белорусских магнатов. В ноябре была организована командировка наших исследователей в Баварию для знакомства с одной из частных коллекций.

Вместо предполагаемых шести портретов князей Радзивиллов там было обнаружено около 30 изображений. Многие из них были неизвестны ранее. Благодаря этим портретам становится понятно не только как выглядели некоторые представители княжеского рода, но и появляется возможность устранить белые пятна в истории судеб владельцев Мирского замка. Сейчас рассматриваются варианты организации выставки коллекции из Германии в Мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.