Прямой эфир

Белорусские специалисты обнаружили коллекцию ранее неизвестных портретов Радзивиллов

04 декабря 2012 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Самое значимое событие в исследовании рода Радзивиллов за последние десятилетия. Специалисты Мирского замка обнаружили уникальные портреты белорусских магнатов. В ноябре была организована командировка наших исследователей в Баварию для знакомства с одной из частных коллекций.

Вместо предполагаемых шести портретов князей Радзивиллов там было обнаружено около 30 изображений. Многие из них были неизвестны ранее. Благодаря этим портретам становится понятно не только как выглядели некоторые представители княжеского рода, но и появляется возможность устранить белые пятна в истории судеб владельцев Мирского замка. Сейчас рассматриваются варианты организации выставки коллекции из Германии в Мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Радзивиллы

Другие новости рубрики

Все новости
«Уникальный конный цирк» из Туркменистана завершил гастроли в Минске
03 декабря 2012 06:04

«Уникальный конный цирк» из Туркменистана завершил гастроли в Минске

В Минске открылся фестиваль цифрового искусства
01 декабря 2012 14:42

В Минске открылся фестиваль цифрового искусства

Национальному академическому драматическому театру - 80 лет
30 ноября 2012 07:22

Национальному академическому драматическому театру - 80 лет