Новости Беларуси. Первые страницы практически точной копии Полоцкого Евангелия 4 декабря появились в Минске. Эксперты считают, что ее в свое время собственноручно переписала преподобная Евфросинья Полоцкая. Оригинальная рукопись на пергаменте украшена множеством старовизантийских орнаментов. Такие же аутентичные иллюстрации украсят копию манускрипта.

Эта типография еще не видела таких ценных для белорусской культуры страниц. 172 оригинальных листа духовного раритета хранятся в библиотеках России. Издательство Белорусского Экзархата за несколько лет завершило их оцифровку. Отснятый материал кропотливо готовили к печати.

Вячеслав Данилович, директор Института истории Национальной академии наук Республики Беларусь:

Быў задзейнічаны цэлы навуковы калектыў спецыялістаў: как філолагаў, так і гісторыкаў. И гэта справа разгортвалася няпроста. Патрабаваўся грунтоўны аналіз тэкстаў Евангелля, каб яго перадаць найбольш дакладна ў факсімільным выданні.

Уникальный манускрипт, по преданию, собственноручно переписывала преподобная Евфросиния Полоцкая. Известно, что все Средневековье Евангелие находилось на территории Беларуси, но в годы войны раритет вывезли.

Максимально аутентично восстанавливать внешний вид и оригинальную структуру книжного памятника начали несколько лет назад, а его издание совпало с Годом книги и 1150-летием Полоцка.

Александр Суша, заместитель директора по научной и издательской деятельности Национальной библиотеки Республики Беларусь:

Гэта максімальна падобнае да арыгіналу факсімільнае узнаўленне. Усе шрыфты, усе колеры, безумоўна, захаваны, поўнаколерны друк дазваляе паўнацэнна перадаць усе адметнасці арыгіналу, запісы на палях.

Печатный станок запустили 4 декабря после обеда. Первые пробные листы раздали тем, кто пять лет работал с оригиналом Евангелия.

Сергей Большаков, руководитель отдела полиграфии:

Сначала мы открываем это все в программе, а потом отправляем на печать. Все линии, неровности специальный аппарат повторит в ноль.

Сергей Исаев, директор технического центра:

Когда будут печатать Евангелие, в помещении больше никого не будет, чтобы добиться сосредоточенности.

Тираж издания – сотня экземпляров. Все они появятся уже до Нового года. Копии распространят по всей Беларуси. Подумали авторы и о читателях. К каждой книге – расшифровка.

Евгений Лабынько, директор Издательства Белорусского экзархата:

Каждый человек, который занимается наукой или интересуется историко-культурными ценностями нашего народа, уже через это издание сможет прикоснуться к этому, взять в руки, полистать.

В 2009 году в такой же технике выпущено Слуцкое Евангелие. На очереди – факсимильное возвращение Лавришского. Уникальные памятники славянской письменности после переиздания своей ценности не теряют, зато становятся более доступными.