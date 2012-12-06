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В Доме Москвы в Минске прошел рождественский бал..книги

06 декабря 2012 06:53
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Новости Беларуси. Гостям, помимо костюмированного представления, предлагают принять участие в благотворительном аукционе. Десятки лотов, среди которых произведения не только белорусских авторов, рассчитывают продать за весомые деньги. Начальная ставка в среднем от миллиона рублей. Вырученные средства  организаторы отправят в один из белорусских детских домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лилия Ананич, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:
Беларусь сохранит статус читающей страны, а это мероприятие, Рождественский благотворительный бал книги, - это наше желание привлечь внимание к книге, к чтению, сказать о том, что начинаются большие рождественские продажи книг в нашей книжной торговой сети, мы будем там встречаться с писателями, с издателями.

Александр Воропаев, представитель федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Россия):
Чем больше будет таких прекрасных и замечательных праздников, тем больше будут читать книги, увлекаться и интересоваться историей своего государства. И мы, россияне, глядя на этот замечательный праздник, будем стараться, чтобы и у нас в стране был объявлен год книги.

# Культура # Год Книги # Благотворительность

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